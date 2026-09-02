La presidenta Keiko Fujimori afirmó que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, no ha participado de ningún interrogatorio a los detenidos por el cuádruple asesinato y el secuestro del empresario minero Jenss Lara en la ciudad de Trujillo, hecho ocurrido el último domingo 30 de agosto.

En declaraciones a los periodistas desde Piura, donde cumple diversas actividades en el marco de las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño, la mandataria remarcó que los interrogatorios estuvieron a cargo de la Policía Nacional (PNP).

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Fujimori Higuchi recordó que ese día, a su regreso de Puno y tras lo ocurrido en Trujillo, junto al primer ministro, Luis Galarreta, convocó al titular del Interior, César Astudillo, y a Belaunde, a fin de que ambos viajaran a la región La Libertad.

“Sin embargo, el ministro Astudillo tenía un tema personalísimo, que por supuesto no voy a comentar, y por eso no pudo asistir el día domingo, pero sí ha estado pendiente de cada una de las decisiones que se han tomado a posteriori”, expresó.

“El ministro Belaunde señaló que él sí podía asistir y por lo tanto tomé la decisión de que acuda él. El ministro Belaunde no ha participado de ningún interrogatorio, los interrogatorios los ha llevado a cabo la Policía Nacional. Todo esto está en investigación y por lo tanto, nos corresponde esperar”, agregó.

Consultada sobre la permanencia de Óscar Arriola como comandante general de la PNP, Keiko Fujimori mencionó que una norma aprobada por el Congreso anterior establece que los titulares de las instituciones castrenses deben permanecer en sus cargos por dos años.

No obstante, la jefa de Estado enfatizó que todos los funcionarios “están en evaluación” y que será el ministro del Interior, César Astudillo, quien deberá definir la situación de Arriola, dado que es él quien analiza el desempeño de cada miembro de la PNP.

“La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen una norma que lo que hace es fortalecer la institucionalidad y nosotros somos respetuosos de cada una de las normas y del estado de derecho, pero también entendemos que los funcionarios -sea quien sea- están siempre en evaluación”, acotó.

“Por eso esa respuesta se la traslado al ministro del Interior, que es el que constantemente está viendo el desempeño de cada miembro de la Policía Nacional. Pero quiero también resaltar que hoy tenemos una Policía y unas Fuerzas Armadas más fortalecidas, que saben que tienen el respaldo del Gobierno”, añadió.

Defiende designaciones

Fujimori también fue consultada sobre las designaciones de las excongresistas Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación ante la Derrama Magisterial y de Diana Gonzales como directora del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

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En el primer caso, dijo que el tema “ya está cerrado” con la renuncia presentada por Ramírez, pese a que -desde su punto de vista- tenía la capacidad. Sobre Gonzales, señaló que es una gran deportista y cumple con los requisitos para asumir ese puesto.

“He conversado con el ministro Chang y entiendo que ya la excongresista Tania Ramírez ha renunciado al cargo de la Derrama. Entiendo que ella tenía la capacidad, pero para evitar suspicacias ha puesto su cargo a disposición y esta renuncia ya se aceptó. Por lo tanto, para mí este caso ya está cerrado”, subrayó.

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“Sobre la convocatoria a la excongresista Diana Gonzales, creo que es una gran deportista y cumple con los requisitos para dirigir ese sector”, sentenció.