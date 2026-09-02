La presidenta Keiko Fujimori cumple diversas actividades en Piura, en el marco de las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori cumple diversas actividades en Piura, en el marco de las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori afirmó que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, no ha participado de ningún interrogatorio a los detenidos por el cuádruple asesinato y el secuestro del empresario minero Jenss Lara en la ciudad de Trujillo, hecho ocurrido el último domingo 30 de agosto.

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