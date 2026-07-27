Embajador Bernie Navarro reafirma relación bilateral tras reunirse con Keiko Fujimori. (Foto: Captura/TV Perú)
Embajador Bernie Navarro reafirma relación bilateral tras reunirse con Keiko Fujimori. (Foto: Captura/TV Perú)
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo este lunes una segunda reunión con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, como parte de las actividades previas a la ceremonia de toma de mando del próximo 28 de julio. El encuentro estuvo orientado al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y se desarrolló en el marco de la visita de la delegación oficial estadounidense que asistirá a la investidura presidencial.

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