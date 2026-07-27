La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo este lunes una segunda reunión con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, como parte de las actividades previas a la ceremonia de toma de mando del próximo 28 de julio. El encuentro estuvo orientado al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y se desarrolló en el marco de la visita de la delegación oficial estadounidense que asistirá a la investidura presidencial.

Al término de la reunión, Navarro señaló que se encontraba “muy contento” con los encuentros sostenidos durante los últimos días. “Ayer tuvimos una, hoy seguimos con el vicesecretario y la delegación presidencial que vino para acompañar a la presidenta a la toma de mando” , declaró. Consultado sobre una eventual invitación de la Casa Blanca a Keiko Fujimori, respondió que “todo eso se va a estudiar en un futuro” .

Según informó la Oficina de la presidenta electa, en la reunión realizada el domingo 26 de julio ambas autoridades abordaron la importancia de fortalecer la agenda económica entre ambos países, ampliar el comercio y la inversión bilateral, así como consolidar alianzas para el desarrollo del Perú.

Asimismo, dialogaron sobre la cooperación en materia de seguridad ciudadana y las acciones estratégicas para enfrentar el fenómeno El Niño. Durante el encuentro, el embajador trasladó el saludo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó sus buenos deseos por el inicio de un gobierno próspero y democrático, en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La visita de las autoridades estadounidenses forma parte de la delegación oficial que encabezará el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, quien asistirá a la ceremonia de toma de posesión de Keiko Fujimori el 28 de julio en Lima.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Landau sostendrá reuniones con la presidenta electa y otros altos funcionarios peruanos para reafirmar la relación diplomática de 200 años entre ambos países. Los encuentros estarán centrados en ampliar la cooperación en seguridad, inversión y preparación ante desastres, con el objetivo de fortalecer la prosperidad compartida y la estabilidad regional.

La delegación estadounidense está integrada por Christopher Landau, vicesecretario de Estado; Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú; William Kimmitt, subsecretario de Comercio Internacional del Departamento de Comercio; Erin Browne, consejera del secretario del Tesoro; y Viviana Bovo, asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.