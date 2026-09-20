Keiko Fujimori sostuvo que se tomarán las acciones necesarias para recuperar el oreden. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori sostuvo que se tomarán las acciones necesarias para recuperar el oreden. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

Durante la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas, realizada en la Plaza de la Bandera, en Pueblo Libre, la presidenta Keiko Fujimori afirmó que su gobierno adoptará las medidas que considere necesarias para enfrentar las nuevas formas de criminalidad.

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