Durante la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas, realizada en la Plaza de la Bandera, en Pueblo Libre, la presidenta Keiko Fujimori afirmó que su gobierno adoptará las medidas que considere necesarias para enfrentar las nuevas formas de criminalidad.

“En el Perú no habrá territorio con miedo. Tomaremos fuertes decisiones, todas las decisiones que sean necesarias para restablecer el orden y la paz en el Perú”, señaló la mandataria al dirigirse a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Fujimori hizo referencia a las organizaciones criminales que, según indicó, buscan desafiar la autoridad del Estado e imponer sus propias reglas en distintas zonas del país.

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Presidenta Keiko Fujimori: "Hablar del Ejército, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea es hablar de la historia del Perú, de nuestra independencia y soberanía"



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La presidenta también destacó el papel de las Fuerzas Armadas en momentos decisivos de la historia nacional, como la defensa de la soberanía, la lucha contra el terrorismo y la atención de emergencias provocadas por fenómenos naturales.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaunde; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y el titular del Congreso, Miguel Torres, además de autoridades militares.