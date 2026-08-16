La presidenta Keiko Fujimori reiteró que en los próximos días el Ejecutivo presentará el pedido de facultades ante el Congreso, a fin de lograr una mayor integración y cooperación en la lucha contra la delincuencia.

Durante una transmisión en sus redes sociales (TikTok y Facebook), la mandataria señaló que su Gobierno tomará “medidas fuertes” para fortalecer las instituciones y obtener una mayor coordinación entre ellas.

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“Nuestro Gobierno tomará medidas fuertes sobre todo en el fortalecimiento de las instituciones y de una mayor coordinación, estamos ya articulando y en los próximos días presentaremos el pedido de facultades y eso va a permitir una mayor integración y cooperación de cara a la lucha contra la delincuencia”, expresó.

Fujimori Higuchi explicó que dichas facultades permitirán reforzar la labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de mejorar el llamado Plan Escudo.

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“Veo hoy unas Fuerzas Armadas más fortalecidas, a una Policía Nacional del Perú más empoderada y eso quiero resaltar y valorar porque ellos son las personas que están en primera línea”, enfatizó.

Como se recuerda, Keiko Fujimori, en su primer mensaje a la Nación, el pasado 28 de julio, anunció que solicitará al Congreso de la República delegación de facultades para legislar en economía e inseguridad.

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Posteriormente, el pasado 3 de agosto estimó que “la próxima semana debe estar presentándose” el proyecto de ley mediante el cual su Gobierno solicitará al Parlamento dichas facultades.

“Yo pienso que la próxima semana debe estar presentándose este proyecto de ley”, respondió en aquella oportunidad la jefa de Estado, al ser consultada por la prensa tras una visita de trabajo a Piura.

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“Han habido retrasos en los nombramientos de, por ejemplo, los viceministros. Todavía han habido algunas trabas burocráticas, que estoy segura que se irán resolviendo en las próximas horas o días. Superado esto se sustentará todo este proyecto de ley”, agregó.

Cuatro días después, el 7 de este mes, Fujimori Higuchi reiteró el anuncio: “Calculo que en la próxima semana debe estar ya el texto por presentar al Congreso de la República y nosotros lo que esperamos es un debate amplio. Sabemos que, como es parte de la tradición, muchos de los ministros van a ser invitados a las comisiones ordinarias una vez que sean establecidas”.