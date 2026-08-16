La presidenta Keiko Fujimori reiteró que esta semana se estaría presentado el pedido de facultades ante el Congreso. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori reiteró que esta semana se estaría presentado el pedido de facultades ante el Congreso. (Foto: Presidencia)
/ BRAIAN REYNA GUERRERO
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori reiteró que en los próximos días el Ejecutivo presentará el pedido de facultades ante el Congreso, a fin de lograr una mayor integración y cooperación en la lucha contra la delincuencia.

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