Keiko Fujimori dará su primer mensaje a la Nación: sigue el análisis del discurso de 28 de julio
Su primer mensaje como presidenta electa estará centrado en la seguridad ciudadana, la reactivación económica y las acciones frente al fenómeno de El Niño. Conoce todos los detalles del discurso, analizado por especialistas de este Diario.
09:26
De acuerdo a fuentes cercanas a Fuerza Popular, se tiene previsto que el primer mensaje a la Nación de Keiko Fujimori tenga una duración de entre 45 minutos y una hora.
09:19
A partir de las 11:30 de la mañana de este martes, se celebrará la transmisión del mando supremo de la nación a Fujimori para el periodo 2026-2031.
09:12
Este martes 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República. El acto solemne en el Congreso dará inicio de manera oficial a la gestión de la lideresa de Fuerza Popular.
Como se recuerda, los mensajes a la Nación que dio Dina Boluarte (2022-2025) por Fiestas Patrias duraron más de tres horas. Uno de ellos, el de 2024, se extendió poco más de 5 horas.