Keiko Fujimori EN VIVO: sigue las actividades de la presidenta de República
- Keiko Fujimori no residirá en Palacio de Gobierno por decisión familiar: "Vamos a estar en casa"
- La presidenta Keiko Fujimori confirmó el domingo que no residirá en Palacio de Gobierno y que seguirá viviendo en su casa. En declaraciones para Cuarto Poder, dijo que se trata de una decisión familiar, la cual fue adoptada junto con sus hijas Kaori y Kyara Villanella. “Hemos decidido que, por ahora, vamos a estar en casa. Yo estoy yendo casi todos los días a Palacio a despachar”, dijo la jefa del Estado.
- " Efectivamente, las expulsiones de delincuentes, sobre todo los de alta peligrosidad, como son los tres elementos que hemos expulsado ayer, van a continuar, este es el inicio de una mano firme para no permitir que ciudadanos extranjeros vengan al Perú a aterrorizar a peruanos" , manifestó Carlos Espá, desde el Grupo Aéreo N° 8.
- Canciller anuncia que expulsión del Perú de delincuentes de alta peligrosidad continuará
Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores, anunció que la expulsión de delincuentes de alta peligrosidad desde el Perú hacia sus países de origen continuará, debido a que inició una "mano firme" contra aquellos ciudadanos extranjeros que aterrorizan a los peruanos. Estas declaraciones fueron ofrecidas por el canciller en el Grupo Aéreo N° 8, durante la ceremonia de recibimiento de peruanos provenientes de Venezuela, informó Andina.
- Presidenta Keiko Fujimori recibe a peruanos repatriados tras terremoto en Venezuela
La presidenta Keiko Fujimori recibió en la mañana del lunes a un grupo de peruanos repatriados desde Venezuela, tras los terremotos que afectaron dicho país el pasado 24 de junio. Según informa Andina, se trata de diez peruanos que fueron repatriados hacia nuestro país debido a un pedido expreso por parte de ellos y ante una situación difícil tras los dos terremotos ocurridos en el país caribeño.
“Le pido a la señora Keiko Fujimori, que ha recibido un mensaje mío cuando murió su papá, le pido que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel”, expresó.
- Alejandro Toledo: “Le pido a la señora Keiko Fujimori que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial”
El exjefe de Estado Alejandro Toledo (2001-2006) pidió a la mandataria Keiko Fujimori acelerar el proceso de su pedido de gracia presidencial debido a que padece diversas enfermedades y tras el reciente fallecimiento de Eva Fernenburg, madre de su esposa, Eliane Karp.
- “Las Fuerzas Armadas estarán en las calles y en el sistema de transporte”
La jefa del Estado peruano, Keiko Fujimori Higuchi, afirmó que, entre las medidas contra la inseguridad ciudadana y recuperación del orden interno, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) estarán patrullando las calles y también en el sistema de transporte. “No solamente hemos aprobado ya en el Consejo de Ministros que las Fuerzas Armadas colaboren con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la seguridad de los penales, sino también en los próximos días las Fuerzas Armadas estarán en las calles y en el sistema de transporte”, sostuvo Fujimori desde una transmisión en vivo en TikTok.
Revisa en esta nota de El Comercio las actividades que realiza la presidenta Keiko Fujimori tras asumir el cargo el pasado 28 de julio.
Revisa en esta nota de El Comercio las actividades que realiza la presidenta Keiko Fujimori tras asumir el cargo el pasado 28 de julio.