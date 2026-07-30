Keiko Fujimori EN VIVO: sigue las actividades de la presidenta de República
- Presidenta Fujimori visitó a suboficial herido en acción contraterrorista
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, acompañada del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, visitó en el Hospital Militar Central al suboficial José Rogelio Parinango Huamán, quien resultó herido durante la operación contraterrorista “Quiñones”, ejecutada en la jurisdicción del Comando Especial Vraem. (Foto: ANDINA/Difusión)
- Consejo de Ministros sesionará este domingo por segunda vez
El Consejo de Ministros sesionará este domingo 2 de agosto por segunda vez, con una agenda basada en la solicitud de facultades legislativas al Parlamento en materia de acciones frente al Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana, entre otros. Así lo confirmó hoy el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey.
- La ceremonia se desarrolló desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. en la Iglesia Misión Carismática Internacional, ubicada en el distrito limeño de Lince, y congregó a autoridades del Estado, representantes del cuerpo diplomático, congresistas y líderes de las diferentes congregaciones evangélicas del país | Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
- Presidenta participó en ceremonia de Acción de Gracias
Este jueves 30 de julio, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en la ceremonia de Acción de Gracias organizada por las iglesias cristianas evangélicas, como parte de sus actividades oficiales por Fiestas Patrias.
Luego de ello, la presidenta se trasladó hasta la avenida Brasil para apreciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por el 205° aniversario de la independencia del Perú.
Ayer, miércoles 29 de julio, la presidenta lideró su primera sesión del Consejo de Ministros. Momentos antes, en una ceremonia en el patio de Palacio de Gobierno, fue reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Tras asumir la conducción del país el 28 de julio, día en el que el Perú celebró el 205° aniversario de su independencia, la presidenta Keiko Fujimori ya realiza sus primeras actividades en el marco de su agenda oficial como jefa del Estado.
Tras asumir la conducción del país el 28 de julio, día en el que el Perú celebró el 205° aniversario de su independencia, la presidenta Keiko Fujimori ya realiza sus primeras actividades en el marco de su agenda oficial como jefa del Estado.