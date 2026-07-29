La presidenta Keiko Fujimori encabezó la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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Keiko Fujimori
  • La presidenta Keiko Fujimori encabezó la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    La presidenta Keiko Fujimori encabezó la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    La presidenta Keiko Fujimori encabezó la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • La presidenta Keiko Fujimori llegó a la avenida Brasil a bordo de un jeep. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    La presidenta Keiko Fujimori llegó a la avenida Brasil a bordo de un jeep. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    La presidenta Keiko Fujimori llegó a la avenida Brasil a bordo de un jeep. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • La presidenta Keiko Fujimori saludó a los asistentes a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    La presidenta Keiko Fujimori saludó a los asistentes a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    La presidenta Keiko Fujimori saludó a los asistentes a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • Keiko Fujimori encabezó su primer Gran Parada y Desfile Militar como mandataria. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    Keiko Fujimori encabezó su primer Gran Parada y Desfile Militar como mandataria. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    Keiko Fujimori encabezó su primer Gran Parada y Desfile Militar como mandataria. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • Keiko Fujimori estuvo acompañada del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, a su llegada a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    Keiko Fujimori estuvo acompañada del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, a su llegada a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    Keiko Fujimori estuvo acompañada del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, a su llegada a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • La presidenta Keiko Fujimori a su llegada a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    La presidenta Keiko Fujimori a su llegada a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    La presidenta Keiko Fujimori a su llegada a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • La presidenta Keiko Fujimori saludando a los integrantes de su Gabinete Ministerial. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    La presidenta Keiko Fujimori saludando a los integrantes de su Gabinete Ministerial. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    La presidenta Keiko Fujimori saludando a los integrantes de su Gabinete Ministerial. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • La presidenta Keiko Fujimori durante la entonación del Himno Nacional. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    La presidenta Keiko Fujimori durante la entonación del Himno Nacional. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    La presidenta Keiko Fujimori durante la entonación del Himno Nacional. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • La presidenta Keiko Fujimori presenció el paso de once agrupamientos en la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    La presidenta Keiko Fujimori presenció el paso de once agrupamientos en la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    La presidenta Keiko Fujimori presenció el paso de once agrupamientos en la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

  • La presidenta Keiko Fujimori conversando con el titular del Senado, Miguel Torres. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
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    La presidenta Keiko Fujimori conversando con el titular del Senado, Miguel Torres. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

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    La presidenta Keiko Fujimori conversando con el titular del Senado, Miguel Torres. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, lidera la Gran Parada y Desfile Militar, que se realiza en la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María, en el marco de las celebraciones por Fiesta Patrias.

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