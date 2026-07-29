La presidenta de la República, Keiko Fujimori, lidera la Gran Parada y Desfile Militar, que se realiza en la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María, en el marco de las celebraciones por Fiesta Patrias.

La mandataria llegó a bordo de un jeep escoltada por el Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, luego de participar en la primera sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno.

Posteriormente, Fujimori Higuchi se trasladó a pie hasta el estrado oficial, acompañada del jefe de la Casa Militar y de su edecán. Allí fue recibida con los honores correspondiente a su alta investidura.

La jefa de Estado estuvo acompañada en el estrado oficial por el presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.

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El evento se inició con el paso de las delegaciones militares del exterior. Las representaciones de Chile, Colombia, Ecuador, España, Italia y Panamá desfilaron como parte del primer agrupamiento.

Posteriormente lo hicieron los licenciados del servicio militar, Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), excadetes y cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado y batallones de la Marina, Fuerza Aérea del Perú (FAP) y del Ejército.

La Gran Parada y Desfile Militar comprende once agrupamientos que recorrerán la avenida Brasil durante aproximadamente tres horas, con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, veteranos de guerra, instituciones invitadas, agrupaciones culturales y delegaciones internacionales.

Previamente, Keiko Fujimori lideró en Palacio de Gobierno, este miércoles 29 de julio, su primer Consejo de Ministros un día después de asumir el cargo en el Congreso de la República.

En la primera sesión ordinaria, junto al primer ministro, Luis Galarreta, se evaluaron una serie de medidas en materia de seguridad ciudadana, empleo y modernización del Estado.