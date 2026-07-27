La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo una reunión con el presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Sergio Díaz-Granados, y la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova. (Foto: CAF)
La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo una reunión con el presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Sergio Díaz-Granados, y la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova. (Foto: CAF)
Por Redacción EC

La presidenta electa Keiko Fujimori enfatizó tres principios que guiarán su Gobierno. El primero, enfocado en el respeto absoluto al Estado de derecho; estabilidad macroeconómica; y compromiso con la inversión privada como motor de crecimiento y generación de empleo.

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