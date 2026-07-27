La presidenta electa Keiko Fujimori enfatizó tres principios que guiarán su Gobierno. El primero, enfocado en el respeto absoluto al Estado de derecho; estabilidad macroeconómica; y compromiso con la inversión privada como motor de crecimiento y generación de empleo.

Fue tras sostener una reunión con el presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Sergio Díaz-Granados, y la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova.

“El Perú va a iniciar una nueva etapa. Los peruanos han expresado con mucha claridad que desean un Estado que funcione, una economía que vuelva a crecer y un Gobierno que genere estabilidad y oportunidades”, expresó.

“Ese será el compromiso de nuestra administración. Queremos construir un Perú seguro para vivir, atractivo para invertir y confiable para hacer negocios”, agregó la mandataria electa.

Durante este encuentro, se abordaron sobre las oportunidades para impulsar una agenda de desarrollo orientada al crecimiento sostenible, la competitividad, la institucionalidad y la integración regional.

Asimismo, manifestó su compromiso de recuperar el orden y la seguridad ciudadana. Precisó que para ello se utilizarán todas las capacidades del Estado para garantizar que el Perú vuelva a ser un país seguro para sus ciudadanos y para quienes inviertan en él.

Agregó que, desde el inicio de su mandato, el Perú empezará a prepararse responsablemente para enfrentar el Fenómeno El Niño.

“Nuestro primer enfoque será preventivo, invertiremos antes de la emergencia para evitar pérdidas humanas y económicas. Ejecutaremos obras de descolmatación de ríos, protección de quebradas, reconocimiento de puntos críticos y mantenimiento de infraestructuras peatonales”, puntualizó.