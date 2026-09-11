La presidenta Keiko Fujimori destacó la importancia de poder declarar a bandas criminales como Tren de Aragua, La Jauría y Los Pulpos como “organizaciones terroristas”. Según dijo, esto contribuirá a la información que reciban del Escudo de las Américas para poder capturar a sus cabecillas en cuestión de meses.

“Para poder enfrentarlos, es fundamental y esto es otro pedido que está en las facultades, declarar a estas organizaciones criminales, Tren de Aragua, La Jauría, Los Pulpos, organizaciones hostiles, organizaciones terroristas para poder enfrentarlas y eso sí pasa por el pedido de facultades”, señaló este viernes en entrevista a Exitosa.

La mandataria aseguró que están trabajando a pesar que todavía no reciben facultades legislativas del Congreso a través de la declaración de cinco penales en emergencia con ayuda de las Fuerzas Armadas. Comentó que esto se sumará a los cambios que esperan poder implementar en el sistema judicial para combatir la delincuencia.

“Cuando mejoremos el sistema de administración de justicia hoy, con la información que vamos a tener a través el Escudo de las Américas, yo creo que en pocos meses vamos a tener a todos los cabecillas capturados”, aseveró.

Al ser consultada sobre la necesidad de hacer reformas al interior de la Policía Nacional por casos de corrupción e infiltración de la criminalidad, Fujimori respondió con su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, por su trayectoria. “Somos conscientes que hay individuos. No quiero generalizar tanto que es un cáncer, creo que son tumores que vamos a identificar y a esos los vamos a sacar”.

Keiko Fujimori defiende Escudo de las Américas

Keiko Fujimori defendió nuevamente la integración del Perú al bloque denominado Escudo de las Américas, lo que motivó su encuentro con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, este 10 de setiembre. Dijo que esta es una excelente noticia porque los criminales organizados no respetan fronteras.

“Podrán mudarse de ciudad, irse a otros países, pero con la entrada al Escudo de la Américas sabemos perfectamente dónde están”, señaló. Luego, expresó la importancia que se puedan sumar luego otros países como México y Brasil al bloque que ya suma 15 países.

La jefa de Estado señaló que el Perú mantiene sus relaciones comerciales con China como país exportador, ya que esta nación asiática es el principal socio comercial.

“Nosotros pertenecemos a APEC, en el cual forma parte Estados Unidos. Ahí me volveré a encontrar (con Xi Jinping) pero también con Donald Trump y Marco Rubio en noviembre, donde va a estar EE.UU. y esperamos, porque necesitamos permiso del Congreso, que el Senado pueda darme permiso y participaremos después que podamos despedir al Papa”, comentó para luego recordar que el Sumo Pontífice León XIV estará en el Perú antes de ese evento internacional.