Keiko Fujimori reiteró que en el pedido de facultades solicitan declarar a criminales como organizaciones terroristas. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori reiteró que en el pedido de facultades solicitan declarar a criminales como organizaciones terroristas. (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori destacó la importancia de poder declarar a bandas criminales como Tren de Aragua, La Jauría y Los Pulpos como “organizaciones terroristas”. Según dijo, esto contribuirá a la información que reciban del Escudo de las Américas para poder capturar a sus cabecillas en cuestión de meses.

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