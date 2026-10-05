La presidenta Keiko Fujimori señaló de que espera que la Cámara de Diputados pueda ampliar el dictamen que emitió la Comisión de Constitución sobre las facultades legislativas con el objetivo de que se puedan acelerar las acciones del Ejecutivo.

“ Se que en estos próximos días la cámara de diputados va a debatir, esperamos que amplíen este primer dictamen que se ha aprobado ”, indicó tras su visita a San Juan de Lurigancho donde se hizo entrega de títulos de propiedad.

“Pero sí creo que es importante que escuchen a la calle ya que los ciudadanos están esperando de ellos que puedan ponerse de acuerdo y dar este pedido de facultades para que el gobierno pueda hacer las cosas más rápido”, agregó.

“No les tengo miedo”

De otro lado, la mandataria aseguró también, “no sentir miedo” ante los audios revelados por algunos medios en donde recibe amenazas.

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“Hace pocos días hemos escuchado algunos audios que buscan amenazarme, o hacerme retroceder. He hecho política en la adversidad, me he enfrentado a ataques, a persecuciones, pero jamás he retrocedido, y mucho menos ahora, al contrario, con más fuerza vamos a seguir trabajando”, aseguró.

“No les tengo miedo, si piensan que voy a retroceder, se equivocan” , agregó.

Paciencia

Asimismo, volvió a lanzar críticas a algunos políticos luego de sus declaraciones en las que señaló que ha tenido suficiente paciencia frente al comportamiento del Parlamento por las facultades legislativas.

“En los últimos días he dicho que se me acaba la paciencia, pero he visto a los políticos poniéndose nerviosos, arañándose entre ellos, que la mandataria debe tener paciencia. Perdón, yo llevo la voz del pueblo”, dijo.

“Cómo podemos pedir paciencia después de 26 años que venimos esperando un título de propiedad, o tantos años que vemos que los delincuentes avanzan y que el gobierno no se pone firme”, añadió.