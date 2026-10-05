Keiko Fujimori, presidenta de la República. Foto: Presidencia.
Keiko Fujimori, presidenta de la República. Foto: Presidencia.
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori señaló de que espera que la Cámara de Diputados pueda ampliar el dictamen que emitió la Comisión de Constitución sobre las facultades legislativas con el objetivo de que se puedan acelerar las acciones del Ejecutivo.

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