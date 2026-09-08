La presidenta Keiko Fujimori aseguró que el compromiso de su Gobierno es estar presente ante las necesidades de la población y no “mirar de costado” ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

Durante la presentación de puentes modulares que serán enviados a diversas partes del país en Ancón, la mandataria señaló que se vienen adoptando medidas de mitigación y supervisión, a fin de garantizar que el país esté “comunicado y abastecido”.

“Estamos tomando medidas de mitigación y continuaré supervisando su cumplimiento. Tienen mi compromiso de que este Gobierno estará presente y no miraremos de costado ante las necesidades de la población”, expresó.

“Seguiremos trabajando frente a cualquier dificultad para que el Perú permanezca comunicado y abastecido, pero, sobre todo, muy unido”, agregó.

Fujimori Higuchi adelantó que se están movilizando un total de 20 puentes modulares metálicos hacia el norte y cinco hacia el sur del país, con una inversión aproximada de más S/60 millones.

“Cada ministerio, cada gobierno regional, cada municipalidad, tienen que asumir su responsabilidad y somos conscientes (que) anteriormente la improvisación, la lentitud y la indiferencia fueron nuestros peores enemigos”, acotó.

“Por eso estamos trabajando con sentido de urgencia frente a este problema que se encuentra a pocos meses de llegar”, añadió.