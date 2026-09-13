La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que su Gobierno busca mantener una presencia activa en las regiones y no concentrar su gestión en Lima. Durante una visita al distrito de Paccaritambo, en la provincia cusqueña de Paruro, sostuvo que los recursos públicos deben traducirse en resultados concretos para la población.

“ Para mí es motivo de mucha alegría estar acá trayendo resultados, porque estamos aquí para decirles que el Gobierno está presente. Este Gobierno que no está cómodamente sentado en la capital, sino que está constantemente viajando y trabajando con sus ciudadanos ”, manifestó.

Fujimori también pidió dejar de lado las diferencias políticas entre las autoridades y trabajar de manera coordinada entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades.

“El Perú tiene presupuestos importantes y tenemos que aprender a trabajar de manera unida, porque somos un equipo”, sostuvo.

Proyectos pendientes

Durante su visita, la presidenta recibió documentos de alcaldes de la zona relacionados con proyectos que se encuentran paralizados. Según explicó, encargó a los ministros revisar cada uno de estos casos y entregar respuestas a las autoridades.

En el caso de Cusco, Fujimori señaló que algunos de los pedidos planteados serán considerados en el presupuesto nacional. Entre ellos mencionó proyectos de agua y saneamiento.

“Me llevo estos proyectos de agua y saneamiento que vamos a incluir en el presupuesto nacional”, anunció.

Asimismo, sostuvo coordinaciones con el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, y autoridades locales sobre proyectos de conectividad y otras obras para la región.

La carretera busca mejorar la conexión entre estos territorios y requeriría la coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales para avanzar con su ejecución.

Durante la actividad, el presidente de la microcuenca Apu Sullcan, Nicanor Mora, recordó una visita realizada hace tres décadas por el expresidente Alberto Fujimori a Paccaritambo.

El dirigente mencionó la inauguración de la carretera Cusco-Paccaritambo-Santo Tomás durante ese gobierno, así como la entrega de maquinaria agrícola, y pidió que continúe el apoyo estatal para mejorar la infraestructura y el equipamiento de las comunidades.