La presidenta de la república, Keiko Fujimori, estuvo en el distrito de Paccaritambo, provincia de Paruro, Cusco- (Foto: Presidencia)
La presidenta de la república, Keiko Fujimori, estuvo en el distrito de Paccaritambo, provincia de Paruro, Cusco- (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que su Gobierno busca mantener una presencia activa en las regiones y no concentrar su gestión en Lima. Durante una visita al distrito de Paccaritambo, en la provincia cusqueña de Paruro, sostuvo que los recursos públicos deben traducirse en resultados concretos para la población.

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