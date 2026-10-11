La presidenta Keiko Fujimori expresó su solidaridad con el papa León XIV, quien será sometido a una intervención médica para extirparle un nódulo localizado en el pulmón, y manifestó su deseo de que pueda recuperarse plenamente y concretar su visita al Perú.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, la mandataria señaló que expresa, en nombre del pueblo peruano y en el suyo propio, su “profundo sentimiento de afecto y solidaridad” ante la situación de salud del pontífice.

Deseo expresar, en nombre del pueblo peruano y en el mío propio, nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a Su Santidad, el Papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente. Nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros. Esperamos, con profunda fe y esperanza, que el Santo Padre tenga una pronta recuperación y pueda continuar guiando, con sabiduría y fortaleza, el camino de la fe de toda la Santa Iglesia. Que, a través de nuestro Señor de los Milagros, se canalicen todas las oraciones del pueblo peruano por la salud de nuestro querido Papa. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 11, 2026

“ Deseo expresar, en nombre del pueblo peruano y en el mío propio, nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a Su Santidad, el Papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente. Nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros ”, escribió la mandataria.

Asimismo, manifestó su esperanza de que el Santo Padre pueda continuar guiando a la Iglesia católica y pidió que, a través del Señor de los Milagros, se canalicen las oraciones de los peruanos por su recuperación.

“Que, a través de nuestro Señor de los Milagros, se canalicen todas las oraciones del pueblo peruano por la salud de nuestro querido Papa”, precisó.

El pronunciamiento se produce en medio de la expectativa por la visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre, cuyo desarrollo ha generado preocupación e interrogantes ante la intervención médica anunciada.