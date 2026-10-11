Presidenta se pronunció sobre el papa León XIV..
Presidenta se pronunció sobre el papa León XIV..
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori expresó su solidaridad con el papa León XIV, quien será sometido a una intervención médica para extirparle un nódulo localizado en el pulmón, y manifestó su deseo de que pueda recuperarse plenamente y concretar su visita al Perú.

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