La presidenta Keiko Fujimori expresó su solidaridad con el papa León XIV, quien será sometido a una intervención médica para extirparle un nódulo localizado en el pulmón, y manifestó su deseo de que pueda recuperarse plenamente y concretar su visita al Perú.
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