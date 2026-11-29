La presidenta Keiko Fujimori felicitó a los líderes del Partido Popular (PP) y Vox de España por los resultados en las elecciones generales en ese país de este domingo 29 de noviembre, que le otorgan una amplia victoria.

A través de su cuenta oficial en “X” (antes Twitter), la mandataria peruana también felicitó al pueblo español y destacó el “amplio apoyo ciudadano” a la centroderecha.

MIRA AQUÍ: El conservador PP gana las elecciones en España y podrá gobernar con Vox según el escrutinio oficial

“Mis felicitaciones a @NunezFeijoo y al @ppopular por su victoria electoral, así como a @Santi_ABASCAL por el importante resultado alcanzado por @vox_es”, expresó.

“Mi reconocimiento al pueblo español por esta jornada democrática, en la que las fuerzas de centroderecha han recibido un amplio apoyo ciudadano”, agregó.

Finalmente, Keiko Fujimori deseó éxitos al PP y Vox, y se mostró confiada en que Perú y España seguirán fortaleciendo su cooperación bilateral en base a “la libertad, la democracia y el desarrollo”.

Mis felicitaciones a @NunezFeijoo y al @ppopular por su victoria electoral, así como a @Santi_ABASCAL por el importante resultado alcanzado por @vox_es Mi reconocimiento al pueblo español por esta jornada democrática, en la que las fuerzas de centroderecha han recibido un amplio apoyo ciudadano. Desde el Perú, les deseo muchos éxitos en esta nueva etapa. Confío en que seguiremos fortaleciendo nuestra cooperación sobre la base de la libertad, la democracia y el desarrollo de nuestros países. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 29, 2026

“Desde el Perú, les deseo muchos éxitos en esta nueva etapa. Confío en que seguiremos fortaleciendo nuestra cooperación sobre la base de la libertad, la democracia y el desarrollo de nuestros países”, sentenció.

Con el 93,28 % del escrutinio realizado, el PP obtendría el 32,52 % de los votos y 133 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), Unión del Pueblo Navarro (UPN), y Vox el 16,03 %, lo que supone 52 diputados (19 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 187, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtendría 116 diputados y un 28,91 % de los votos.

Así, con este resultado las dos fuerzas de derecha podrán formar Gobierno y poner fin a ocho años de mandato del presidente socialista Pedro Sánchez, quien llamó esta noche al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por su victoria.