La presidenta Keiko Fujimori felicitó a los líderes del Partido Popular (PP) y Vox de España por los resultados en las elecciones generales en ese país de este domingo 29 de noviembre, que le otorgan una amplia victoria.
A través de su cuenta oficial en “X” (antes Twitter), la mandataria peruana también felicitó al pueblo español y destacó el “amplio apoyo ciudadano” a la centroderecha.
“Mis felicitaciones a @NunezFeijoo y al @ppopular por su victoria electoral, así como a @Santi_ABASCAL por el importante resultado alcanzado por @vox_es”, expresó.
“Mi reconocimiento al pueblo español por esta jornada democrática, en la que las fuerzas de centroderecha han recibido un amplio apoyo ciudadano”, agregó.
Finalmente, Keiko Fujimori deseó éxitos al PP y Vox, y se mostró confiada en que Perú y España seguirán fortaleciendo su cooperación bilateral en base a “la libertad, la democracia y el desarrollo”.
“Desde el Perú, les deseo muchos éxitos en esta nueva etapa. Confío en que seguiremos fortaleciendo nuestra cooperación sobre la base de la libertad, la democracia y el desarrollo de nuestros países”, sentenció.
Con el 93,28 % del escrutinio realizado, el PP obtendría el 32,52 % de los votos y 133 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), Unión del Pueblo Navarro (UPN), y Vox el 16,03 %, lo que supone 52 diputados (19 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 187, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtendría 116 diputados y un 28,91 % de los votos.
Así, con este resultado las dos fuerzas de derecha podrán formar Gobierno y poner fin a ocho años de mandato del presidente socialista Pedro Sánchez, quien llamó esta noche al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por su victoria.