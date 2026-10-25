La presidenta Keiko Fujimori felicitó a su homólogo de Brasil, Lula da Silva, por su reelección, tras ganar la segunda vuelta en las elecciones generales en ese país frente al senador opositor Flávio Bolsonaro

A través de su cuenta oficial en “X” (antes Twitter), la mandataria reafirmó su voluntad de “fortalecer” la alianza estratégica, integración, cooperación y desarrollo sostenible de la Amazonía que comparten Perú y Brasil.

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“Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática”, escribió en la red social.

“Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos”, agregó.

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,78 % de los votos, frente al 48,22 % del senador Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47 % de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2,2 millones de votos.

Este domingo, en la segunda, Lula ha revertido ese resultado y le ha sacado más de cuatro millones de votos a su adversario. El líder progresista sumó hoy 64,2 millones de papeletas, mejorando también con creces sus resultados de 2022.

De este modo, Lula da Silva asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.