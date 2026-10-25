La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, donde ganó Lula da Silva. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, donde ganó Lula da Silva. (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori felicitó a su homólogo de Brasil, Lula da Silva, por su reelección, tras ganar la segunda vuelta en las elecciones generales en ese país frente al senador opositor Flávio Bolsonaro

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