En la sesión del Gabinete, que duró poco más de 1 hora y media, se analizaron dos informes: uno que dispone la reorganización de la Autoridad Nacional del Agua y otro que declara la reestructuración del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que dirige el economista Marco Vinelli. Esto de cara al fenómeno de El Niño (FEN). (Foto: Presidencia Perú)
En la sesión del Gabinete, que duró poco más de 1 hora y media, se analizaron dos informes: uno que dispone la reorganización de la Autoridad Nacional del Agua y otro que declara la reestructuración del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que dirige el economista Marco Vinelli. Esto de cara al fenómeno de El Niño (FEN). (Foto: Presidencia Perú)
Por Sebastian Ortiz Martínez

En la primera sesión del Consejo de Ministros, tras la asunción de Keiko Fujimori a la Presidencia de la República, se evaluó el proyecto de ley, a través del cual, el nuevo gobierno solicitará al Congreso bicameral, facultades para legislar en una serie de políticas, entre ellas seguridad ciudadana y reactivación económica.

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