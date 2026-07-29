En la primera sesión del Consejo de Ministros, tras la asunción de Keiko Fujimori a la Presidencia de la República, se evaluó el proyecto de ley, a través del cual, el nuevo gobierno solicitará al Congreso bicameral, facultades para legislar en una serie de políticas, entre ellas seguridad ciudadana y reactivación económica.

Según informó la Presidencia, en una nota de prensa, esta medida “será aprobada en la próxima sesión”.

De acuerdo con la agenda del Gabinete Ministerial, a la que tuvo acceso El Comercio, el Ejecutivo quiere obtener facultades para legislar en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

De igual forma para fomentar la formalización, la promoción del empleo, la protección social y generar un “impulso” del desarrollo productivo.

(Foto: El Comercio)

También contempla medidas para simplificar trámites administrativos y eliminar “barreras burocráticas”.

Asimismo, busca promover una “reforma estructural” del Estado y la modernización del sistema tributario y aduanero.

Galarreta juró el 28 de julio como titular de la PCM. Antes ha sido presidente del Congreso y parlamentario andino. (Foto: Presidencia Perú)

En la sesión del Gabinete Ministerial- que estuvo liderada por Fujimori Higuchi y el primer ministro, Luis Galarreta-se analizó, además, una intervención de emergencia al sistema nacional penitenciario, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que dirige Ernesto Álvarez Miranda.

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En la víspera, durante su mensaje a la Nación ante del Parlamento, la presidenta adelantó la ejecución de “una profunda reforma penitenciaria para que las cárceles vuelvan a ser centros de reclusión y no centros de operaciones del crimen organizado”.

Fujimori Higuchi, en su discurso, que duró unos 45 minutos, prometió que su mandato recuperará cada barrio, carretera y espacio público para las familias peruanas. “Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno”, subrayó.

La jefa de Estado indicó que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente “el liderazgo” de las operaciones de seguridad y de control interno, en coordinación con la Policía Nacional.

La presidenta señaló que la lucha contra la inseguridad no solo será contra el delincuente común, sino que irán “tras las mafias nacionales e internacionales”, que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal. “Fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas”, agregó.

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La reorganización de Agricultura

En la sesión del Gabinete, que duró poco más de 1 hora y media, se analizaron dos informes: uno que dispone la reorganización de la Autoridad Nacional del Agua y otro que declara la reestructuración del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que dirige el economista Marco Vinelli. Esto de cara al fenómeno de El Niño (FEN).

Reconocimiento de las FFAA y PNP

Previamente, en el patio de honor de Palacio de Gobierno, la presidenta Fujimori fue reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ella estuvo acompaña por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y del Interior, César Astudillo.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia, procedió a la entrega del bastón de mando a la mandataria, en cumplimiento con los artículos 118 y 167 de la Constitución. Estos establecen que la condición del presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

(Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

“Le hago entrega del bastón de mando, símbolo de la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”, indicó Briceño.

Fujimori Higuchi recibir dicho símbolo con profunda gratitud y mucho orgullo.

Como parte del protocolo, se presentaron ante la mandataria el comandante general del Ejército, general EP Oswaldo Calle Talledo; el comandante general de la Fuerza Aérea, general de Aire Mario Contreras León Carty; el comandante general de la Marina de Guerra, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general PNP Óscar Manuel Arriola Delgado.