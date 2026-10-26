Los ministros Luis Dyer y César Astudillo viajarán a El Salvador. (Foto: Composición PCM)
Los ministros Luis Dyer y César Astudillo viajarán a El Salvador. (Foto: Composición PCM)
Por Redacción EC

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori autorizó este lunes 26 de octubre el viaje de los ministros de Salud, Luis Dyer, y del Interior, César Astudillo, a El Salvador, como parte de la comitiva oficial, del 28 al 31 de este mes.

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