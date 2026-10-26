El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori autorizó este lunes 26 de octubre el viaje de los ministros de Salud, Luis Dyer, y del Interior, César Astudillo, a El Salvador, como parte de la comitiva oficial, del 28 al 31 de este mes.

A través de la Resolución Suprema Nº 306-2026-PCM, se aprobó el viaje de Dyer Fernández a la ciudad de San Salvador y al municipio de Tecoluca, y se encargó su despacho al titular de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

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En tanto, mediante la Resolución Suprema Nº 305-2026-PCM, se autorizó el viaje de Astudillo Salcedo al país centroamericano y se encargó su despacho al ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa.

Ambas resoluciones precisan que los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos son cubiertos con cargo al presupuesto institucional de los ministerios de Salud y del Interior.

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Cabe indicar que ambas resoluciones fueron publicadas en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y llevan las firmas de Keiko Fujimori, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y de los titulares de ambas carteras.

El último sábado el Ejecutivo autorizó la salida a El Salvador y España de los ministros Ernesto Álvarez (Justicia) y Carlos Espá (Relaciones Exteriores), junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General César Briceño Valdivia.

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El canciller Carlos Espá viajará a San Salvador y al municipio de Tecoluca del 28 al 31 de octubre. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz, asumirá la gestión del despacho de Relaciones Exteriores mientras dure esa ausencia.

Espá cumplirá una segunda misión oficial a Lisboa, Carcavelos y Madrid del 1 al 6 de noviembre. El titular de Cancillería participará en el Foro EuroAmérica en territorio portugués y asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en España.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, integrará la delegación en El Salvador del 28 al 31 de octubre para abordar temas de seguridad penal.

De otro lado, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General César Briceño Valdivia, viajará a la ciudad de Madrid del 27 al 31 de octubre. Dos oficiales del Ejército Peruano acompañarán a la autoridad militar en las reuniones con el Estado Mayor de la Defensa de España.