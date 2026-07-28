Venezuela saluda la toma de mando de Keiko Fujimori y apuesta por reforzar los vínculos con Perú. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Venezuela saluda la toma de mando de Keiko Fujimori y apuesta por reforzar los vínculos con Perú. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela deseó este martes el mayor de los éxitos a la presidenta peruana, Keiko Fujimori, durante su toma de posesión en Lima para el quinquenio 2026-2031 y envió una felicitación a Perú por el 205 aniversario de su independencia.

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