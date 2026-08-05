El Gobierno designó este miércoles 5 de agosto a Gonzalo Carlos Muñoz Hernández como nuevo viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

La decisión se oficializó a través de la Resolución Suprema N° 155-2026-JUS. Muñoz Hernández reemplaza en el cargo a Yessica Yabar Ugarte, quien presentó su renuncia y se le dio las gracias por los servicios prestados.

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La resolución es firmada por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien está encargado del despacho del Minjusdh por la licencia solicitada por su titular, Ernesto Álvarez.

Resolución sobre nuevo viceministro de Derechos Humanos del Minjusdh. (Foto: El Peruano)

Asimismo, mediante Resolución Nº 000060-2026-DP/SGDP, se nombró a César Armando Muriche Astorayme en el puesto de jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial.

La designación lleva la firma de Marissa Palomino Bonilla, secretaría general del Despacho Presidencial. Muriche Astorayme integró el equipo de transferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Fuerza Popular.

Siguen los nombramientos

Además, la PCM, a través de su titular, Luis Galarreta, nombró a tres nuevos asesores de la alta dirección de su despacho: Margarita Elizabeth Verdeguer Salirrosas, Gregorio Ángel Martell Vargas y Karin Bustamante Hidalgo.

Las resoluciones llevan las firmas de Galarreta Velarde y fueron publicadas en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.