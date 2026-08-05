El Gobierno designó al nuevo viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). (Foto: Agencia Andina)
El Gobierno designó al nuevo viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno designó este miércoles 5 de agosto a Gonzalo Carlos Muñoz Hernández como nuevo viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

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