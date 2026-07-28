Tras 15 años desde su primera postulación a Palacio de Gobierno, Keiko Fujimori juró este martes como presidenta de la República en el Congreso, compuesto ahora por dos cámaras. La lideresa de Fuerza Popular ofreció un mensaje a la nación de 45 minutos, que estuvo centrado en la seguridad ciudadana, las medidas de urgencia ante el fenómeno de El Niño y un llamado a la unidad a la oposición parlamentaria. Aquí los detalles:

1. “Un Estado a la deriva”

En el inicio de su mensaje a la nación ante el Congreso, Fujimori Higuchi afirmó que recibe un país “marcado por el abandono” y un Estado “debilitado por la improvisación” y la “corrupción”, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos. Agregó que hay “miles de obras paralizadas o mal ejecutadas”, así como un sistema de salud que “llega tarde o que nunca llega”.

“Y un transporte caótico que les arrebata cada día, tiempo, oportunidades y no solo la calidad de vida a millones de peruanos, si no lamentablemente en muchos casos, también les arrebata la vida misma”, complementó.

La presidenta de la República consideró que esta incapacidad del Estado “responde a décadas de gobiernos que renunciaron, con indiferencia y dejadez, a cerrar las grandes brechas que separan a millones de peruanos del acceso a servicios esenciales”.

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Y remarcó que, en muchos casos, las instituciones “cayeron en manos de intereses poco transparentes para obtener beneficios y privilegios por medio de la contratación pública y la regulación del Estado, en desmedro de los ciudadanos y de la libre competencia”.

También recordó que, en el 2023, según la Contraloría General de la República, el Estado perdió más de S/24.000 millones, que equivalen a casi el 13% del presupuesto público ejecutado ese año.

“Diversos análisis estiman, además, que la ineficiencia en el gasto público supera los 40 mil millones de soles cada año. Estos recursos mal utilizados, son hospitales que no se construyeron, escuelas que no se terminaron, carreteras que nunca llegaron y oportunidades que les fueron arrebatadas a millones de peruanos”, expresó.

Fujimori cuestionó cómo recibe el Estado de su antecesor, José María Balcázar. (Foto: AFP)

Fujimori Higuchi sostuvo que otra evidencia “dramática” del abandono del Estado es “la extorsión que asfixia” al pequeño comerciante, al mototaxista y al emprendedor.

En ese sentido, calificó de “inaceptable” que hace cinco días una familia de 10 integrantes, entre ellos cinco menores de edad, haya fallecido en medio de un incendio presuntamente provocado “por no ceder” a la extorsión.

También hizo referencia al acecho del fenómeno de El Niño, que no es un problema del futuro, sino una amenaza del presente.

“A pesar de esta dramática situación, no me rendiré, no he venido a ofrecer milagros inmediatos ni promesas vacías”, manifestó.

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2. El Niño, decretos de urgencia y facultades delegadas

La jefa de Estado anunció la implementación de “un plan de contingencia nacional” de cara al fenómeno de El Niño (FEN), “que romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”.

Ante los senadores y diputados, Fujimori Higuchi afirmó que su administración iniciará “de inmediato” la descolmatación “masiva” de ríos, la construcción de defensas ribereñas y la protección de cuencas.

“Destinaremos maquinaria pesada a los puntos críticos e implementaremos un sistema logístico de respuesta rápida para asegurar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en las zonas de mayor vulnerabilidad. Los agricultores que se vean afectados por el fenómeno climático recibirán asistencia financiera y técnica. Nuestros agricultores no estarán solos”, adelantó.

Fujimori Higuchi también confirmó que su gobierno emitirá decretos de urgencia y que solicitará al Congreso facultades delegadas para enfrentar al FEN y la inseguridad ciudadana, como lo informó El Comercio hace un par de semanas.

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3. Las FF.AA. al mando y la advertencia a los malos policías

Respecto a la seguridad ciudadana, la presidenta Keiko Fujimori prometió que su mandato recuperará cada barrio, carretera y espacio público para las familias peruanas. “Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno”, subrayó.

La jefa de Estado indicó que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente “el liderazgo” de las operaciones de seguridad y de control interno, en coordinación con la Policía Nacional.

Fujimori Higuchi dijo que la prioridad de su gobierno será fortalecer integralmente a la PNP.

“Le devolveremos el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece para cumplir con firmeza su misión de defender a los peruanos de bien”, manifestó.

La presidenta señaló que la lucha contra la inseguridad no solo será contra el delincuente común, sino que irán “tras las mafias nacionales e internacionales”, que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal. “Fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas”, agregó.

Fujimori Higuchi advirtió que serán “implacables” con los policías que “traicionen el uniforme”.

“Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno. Quien deshonre la institución responderá ante la justicia con todo el peso de la ley”, mencionó.

Al igual que en su campaña, la mandataria anunció que fortalecerá y ampliará las unidades de flagrancia y ejecutará “una profunda reforma” al sistema penitenciario “para que las cárceles vuelvan a ser centros de reclusión y no centros de operaciones del crimen organizado”.

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4. La separación de poderes y libertad de prensa

En otro momento, la presidenta Keiko Fujimori, dirigiéndose al país y también a la comunidad internacional, reiteró su compromiso de “respeto a la independencia de poderes y a las libertades individuales, en particular la libertad de expresión y la de prensa”. “Ellos son la base de todo Estado de Derecho en un país democrático”, complementó.

Fujimori Higuchi remarcó que su administración “entablará” un proceso de diálogo con las instituciones del sistema de justicia, “respetando siempre la independencia de poderes”, a fin de contribuir a mejorar el acceso a este derecho.

La flamante jefa de Estado, además, acentuó, en varios pasajes de su discurso, que su gobierno solo será de cinco años. “Ni un día más”, expresó.

Sobre la política exterior del Perú, la mandataria indicó que priorizará la construcción y la consolidación de alianzas.

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En ese contexto, Fujimori refirió que el país impulsará la Alianza del Pacífico, conformada también por Chile, Colombia y México, para “incrementar la competitividad de nuestras economías en los mercados globales”.

“En un contexto global, priorizaremos nuestro rol en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC) y abriremos nuevas oportunidades de inversión y cooperación con los países amigos del Medio Oriente. Nuestra posición geográfica nos puede permitir consolidar al Perú como el puente que conecte dichos continentes con los mercados de América Latina y el Caribe”, explicó.

5. Llamado a la unidad y reconciliación

En el tramo final de su mensaje a la Nación, que duró 45 minutos, la presidenta Keiko Fujimori hizo un llamado a la oposición en el Congreso- que a través del diputado Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno) tiene el control de la cámara baja- para tender puentes de diálogo.

“Hago un llamado a las fuerzas políticas de la oposición: tendamos los puentes del diálogo; pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, manifestó.

También exhortó a los gobernadores regionales y a los alcaldes actuales y a los que serán elegidos en octubre próximo a trabajar “como un solo equipo” y “sin distinciones ideológicas”. “El hambre, la enfermedad y la delincuencia no tienen color político”, añadió.

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Y, además, les pidió a los empresarios y a los emprendedores apostar por el Perú y a generar empleo formal, porque su gobierno “les dará seguridad jurídica y estabilidad”.

“Estoy empeñada en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, términos perfectamente compatibles. Los verdaderos enemigos son los grandes y graves problemas del Perú”, expresó.

Fujimori Higuchi cerró su discurso, señalando que “no hay dos Perú distintos”, sino uno solo que está listo para ponerse de pie. Y reiteró, que el reloj ha comenzado a correr y que su mandato solo tendrá 1,826 días de trabajo.

Bonus track: Aumento del sueldo mínimo y obras

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que el sueldo mínimo vital pasará de S/1.130 a S/1.300, aunque no precisó desde cuándo.

“Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”, detalló.

La jefa de Estado sostuvo que ordenarán las cuentas públicas y eliminarán el gasto innecesario y “utilizaremos cada sol del Estado con responsabilidad”.

También indicó que en su gobierno se concluirá la línea 2 del Metro de Lima y comenzará la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6.

“Además, impulsaremos sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanías Lima – Ica y Lima – Barranca. Y culminaremos la nueva Carretera Central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país, descongestionar la actual vía y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías”, acotó.