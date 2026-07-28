Tras 15 años desde su primera postulación a Palacio de Gobierno, Keiko Fujimori juró este martes como presidenta de la República en el Congreso, compuesto ahora por dos cámaras. La lideresa de Fuerza Popular ofreció un mensaje a la nación de 45 minutos, que estuvo centrado en la seguridad ciudadana, las medidas de urgencia ante el fenómeno de El Niño y un llamado a la unidad a la oposición parlamentaria. Aquí los detalles:

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