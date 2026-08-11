Keiko Fujimori supervisó labores de prevención ante los efectos que pueda ocasionar el Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia de la República)
Keiko Fujimori supervisó labores de prevención ante los efectos que pueda ocasionar el Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia de la República)
Por Redacción EC

Desde Chiclayo, la presidenta de la República, Keiko Fujimori se pronunció este martes sobre la encuesta de Datum Internacional -publicada el domingo por El Comercio- que le otorga un 60% de aprobación a nivel nacional y 44% de respaldo en el sur del país.

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