Desde Chiclayo, la presidenta de la República, Keiko Fujimori se pronunció este martes sobre la encuesta de Datum Internacional -publicada el domingo por El Comercio- que le otorga un 60% de aprobación a nivel nacional y 44% de respaldo en el sur del país.
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