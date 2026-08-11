Desde Chiclayo, la presidenta de la República, Keiko Fujimori se pronunció este martes sobre la encuesta de Datum Internacional -publicada el domingo por El Comercio- que le otorga un 60% de aprobación a nivel nacional y 44% de respaldo en el sur del país.

“Lo que la población en general, a nivel nacional, está esperando es que el Estado vuelva a funcionar, que vuelva a tener eficiencia y lo que vamos a llevar a nivel nacional es eso, son obras, resultados, presencia del Estado”, exclamó cuando se le preguntó que haría para acercarse al sur del país.

También -prosiguió- “nos tocará ir a la zona del sur y hablarles con mucha claridad, con los brazos abiertos”, con el objetivo de que “las personas vuelvan a retomar la confianza, que es lo que ha faltado en esos últimos años”.

Fujimori fue consultada por la prensa sobre los resultados del sondeo, incluida las cifras de aprobación en el sur del país durante una visita a la región de Lambayeque con el objetivo de supervisar las labores de prevención ante los efectos del Fenómeno El Niño.

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Keiko Fujimori en Chiclayo: La población está esperando que el Estado vuelva a funcionar, que vuelva a tener eficiencia y lo que vamos a llevar a nivel nacional es eso obras, resultados, presencia del Estado. Nos va a tocar ir a la zona del sur y hablar con mucha… pic.twitter.com/m4niMyMbME — Canal N (@canalN_) August 11, 2026

Presidenta Keiko Fujimori en Chiclayo. (Foto: Presidencia de la República) / Julio Pinan

Finalmente, Fujimori destacó la importancia de sumarse al Escudo de las Américas con el objetivo de intercambiar experiencias de lucha contra la inseguridad.

Hace unos días, Fujimori Higuchi señaló la conveniencia de acercarse a esta coalición político-militar de cooperación internacional centrada en información de inteligencia para combatir la delincuencia transnacional, el narcotráfico y la migración ilegal masiva.