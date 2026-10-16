La presidenta de la República, Keiko Fujimori, hizo un llamado a trabajar en unidad para prevenir los daños que generará la llegada del fenómeno El Niño. Estas declaraciones ocurren en medio de la expectativa en el Senado sobre el reinicio del debate sobre el pedido de facultades legislativas con reclamos de la oposición.

“La única manera en la que vamos a poder salir adelante, enfrentar este fenómeno climatológico como vemos en imágenes de otros países y otras partes del mundo que son de dimensiones muy grandes, la única manera es trabajando unidos”, exclamó.

La mandataria viajó a Piura este viernes para supervisar la labor de descolmatación de ríos y desde ahí resaltó la importancia del trabajo conjunto.

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Keiko Fujimori insistió en su invocación para que las autoriades locales de Piura, así como el gobierno central, trabajen unidos. Mencionó que hoy también visitará La Libertad como parte de su recorrido para supervisar las zonas más vulnerables ante El Niño.

“Estaremos preparados pero no sabemos si será suficiente (...) Hago un llamado para que todos los ciudadanos colaboren. Hay mucha maneras de poder ayudar”, exhortó. La presidenta mencionó como ejemplo preparar las casas, conocer las rutas de evacuación y no contaminar los ríos.

Mira aquí las declaraciones de la presidenta:

Según informó la Presidencia de la República, la mandataria, junto a los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y Defensa, Rafael Belaúnde, supervisan las intervenciones preventivas ante el fenómeno El Niño en Piura y La Libertad.

Se trata de trabajos en puntos críticos y obras de protección para reducir los riesgos de inundaciones y huaicos.

Detalló que en Piura, la jefa de Estado supervisará los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordos ejecutados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Además, supervisarán las intervenciones a cargo del Ministerio de Defensa en siete sectores de la región.

Sesión frustrada de Comisión de Constitución del Senado

La sesión de la Comisión de Constitución del Senado este 15 de octubre se vio frustrada cuando la oposición planteó una cuestión de orden sobre los límites reglamentarios del Senado. Durante la votación, el senador Alejandro Aguinaga no emitió su voto y el resultado preliminar favoreció a la oposición con seis votos contra cinco.

El presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía, declaró desestimada la moción e intentó un segundo llamado para incluir a Aguinaga, pero la secretaría técnica cerró el escrutinio. Esto generó reclamos de los legisladores opositores, quienes abandonaron la sala y la presidencia suspendió la sesión hasta nueva convocatoria.