Keiko Fujimori pide unidad desde Piura por posibles efectos adversos del fenómeno El Niño. (TVPerú)
Keiko Fujimori pide unidad desde Piura por posibles efectos adversos del fenómeno El Niño. (TVPerú)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, hizo un llamado a trabajar en unidad para prevenir los daños que generará la llegada del fenómeno El Niño. Estas declaraciones ocurren en medio de la expectativa en el Senado sobre el reinicio del debate sobre el pedido de facultades legislativas con reclamos de la oposición.

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