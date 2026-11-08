La presidenta Keiko Fujimori aseguró que las cifras en materia de seguridad ciudadana muestran que su gestión -que ya cumplió 100 días- está yendo “en el camino indicado” y para ella eso es lo más importante.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, la mandataria consideró que ha sido “importantísimo” para el Perú el haber ingresado al Escudo de las Américas porque ha permitido la captura de integrantes de organizaciones criminales en otros países.

“Ha sido importantísimo para nuestro país ingresar al Escudo de las Américas y poder contar con información de parte del FBI y se han logrado capturas importantes en otros países por miembros de estas bandas que están en diferentes partes de Sudamérica”, expresó.

“Las cifras muestran que estamos yendo en el camino indicado y para nosotros eso es lo más importante”, agregó la mandataria, quien recordó pasajes de su viaje a El Salvador.

“Allí vimos dos tipos de cárceles: una el CECOT para delincuentes de alta peligrosidad y luego cárceles productivas. Estos son dos megaproyectos que se van a realizar, hace unos días se han entregado los títulos de propiedad para iniciar prontamente estos dos proyectos”, enfatizó.

Finalmente, la mandataria remarcó que su gobierno siempre va a rendir cuentas, tal como lo hizo al cumplir los 100 días de gestión, y que lo seguirá haciendo de manera constante en sus redes sociales.

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“Lo que quiero que sepan es que siempre vamos a rendir cuentas. Lo he hecho en un mensaje televisado, vamos a tratar de seguir con nuestras conexiones a través de las plataformas de redes sociales”, subrayó.