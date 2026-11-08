La presidenta Keiko Fujimori realizó una nueva transmisión en vivo en sus redes sociales. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori realizó una nueva transmisión en vivo en sus redes sociales. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori aseguró que las cifras en materia de seguridad ciudadana muestran que su gestión -que ya cumplió 100 días- está yendo “en el camino indicado” y para ella eso es lo más importante.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?