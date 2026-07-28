Tras jurar al cargo para el periodo gubernamental 2026-2031, la presidenta Keiko Fujimori brindó un Mensaje a la Nación ante el Congreso con motivo de Fiestas Patrias, que duró aproximadamente 45 minutos.

En su discurso, invocó a los partidos políticos, organizaciones privadas y ciudadanía a mantener la unidad durante los próximos cinco años de Gobierno y específicamente se dirigió a las fuerzas de oposición.

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“Hoy quiero hacer un llamado que llegue a cada rincón de nuestra patria, hago un llamado a las fuerzas políticas de la oposición, tendamos los puentes del diálogo, pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, mencionó en la parte final de su discurso.

Además, la jefa de Estado pidió a la ciudadanía a través de los emprendedores y la juventud a que se mantenga vigilantes porque tiene la convicción de que “si unimos esfuerzos y voluntades no habrá tormenta que nos destruya ni crisis política que nos detenga”.

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“Busquemos las coincidencias, para resolver los problemas que agobian al ciudadano, y que retrasan nuestro desarrollo”, expresó.

Dijo que su gestión recibe “un país marcado por el abandono” y un “Estado debilitado por la improvisación” y sin objetivos nacionales.

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Señaló que el diagnóstico del país en este momento es “complejo y doloroso”, pues existe un “Estado a la deriva por la carencia de una gestión estratégica” que organice a las entidades detrás de dichos objetivos.

Respetará independencia de poderes

También aseguró que su gobierno respetará la independencia de poderes, la libertad de expresión y la de prensa como base del Estado de derecho en un país democrático.

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Indicó que su gestión buscará contribuir a mejorar el acceso y los servicios de justicia, e introducir “mecanismos meritocráticos” para fortalecer la capacidad e independencia de los administradores de justicia.

“Frente al Perú y a la comunidad internacional aquí presente, quiero ratificar nuestro firme compromiso con el absoluto respeto a la Independencia de poderes y a las libertades individuales, en particular la libertad de expresión y la de prensa. Ellos son la base de todo Estado de Derecho en un país democrático”, acotó.

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“Mi gobierno entablara un diálogo con las entidades del sistema de justicia, respetando siempre la independencia de poderes, para contribuir a mejorar el acceso y los servicios de justicia, e introducir mecanismos meritocráticos para fortalecer la capacidad e independencia de los administradores de justicia”, añadió.

Dijo estar “empeñada” en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, y que los “verdaderos enemigos” son los grandes y graves problemas del Perú.

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“Busquemos las coincidencias, para resolver los problemas que agobian al ciudadano, y que retrasan nuestro desarrollo. Que nuestras diferencias nos unan en la búsqueda del bien del país”, sentenció.