Keiko Fujimori asumió como presidenta de la república para el periodo 2026-2031. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Keiko Fujimori asumió como presidenta de la república para el periodo 2026-2031. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Tras jurar al cargo para el periodo gubernamental 2026-2031, la presidenta Keiko Fujimori brindó un Mensaje a la Nación ante el Congreso con motivo de Fiestas Patrias, que duró aproximadamente 45 minutos.

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