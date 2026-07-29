La presidenta de la república, Keiko Fujimori, lidera en Palacio de Gobierno, este miércoles 29 de julio, su primer Consejo de Ministros un día después de asumir el cargo en el Congreso, según pudo confirmar El Comercio.

Minutos antes, Fujimori fue reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en una ceremonia que se desarrollará en el Patio de Honor.

La mandataria tomó juramento a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial, liderado por Luis Galarreta. Se trató de su primer acto oficial en una ceremonia en la sede del Ejecutivo.

Fujimori Higuchi asumió la Presidencia de la República el 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso de la República, con lo que dio inicio oficial a su gestión como jefa de Estado.

En su mensaje a la Nación de 45 minutos, la mandataria expuso los siete ejes que marcarán el rumbo de su gobierno y detalló las principales medidas que impulsará en cada uno de ellos.

Fujimori aseguró que su gestión estará concentrado, en dos frentes de emergencia nacional: la mitigación del Fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana.

También señaló que aprobará una Política de Protección Integral de la Primera Infancia, la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Además, que reorganizará los programas sociales y servicios públicos “para construir un verdadero sistema de protección integral, cobertura universal y atención continua” de los ciudadanos.

Indicó que, de un lado expandirá la infraestructura social con la reorganización de los programas de agua y desagüe, electricidad, telefonía e internet, así como las instalaciones educativas y de salud. Y, por otro, acelerará la inversión pública en infraestructura productiva, incluyendo redes viales, aeropuertos y puertos.

Anunció, además, que su gestión se concentrará en simplificar el Estado con el fin de incrementar su efectividad, expandir su presencia y eliminar las colas, para cortar el paso a la corrupción y mejorar la calidad de los servicios.

La presidenta dijo que su gestión el Estado eliminará el gasto innecesario y utilizará “cada sol del Estado con responsabilidad”. También anunció el aumento del sueldo mínimo y un bono compensatorio para las Mypes.

Finalmente, ratificó ante el Congreso su compromiso con el respeto a la independencia de poderes, las libertades individuales, en particular la libertad de expresión y de la prensa.