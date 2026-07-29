La presidenta Keiko Fujimori fue reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori fue reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, lidera en Palacio de Gobierno, este miércoles 29 de julio, su primer Consejo de Ministros un día después de asumir el cargo en el Congreso, según pudo confirmar El Comercio.

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