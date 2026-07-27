La presidenta electa Keiko Fujimori arribó en la tarde del lunes al Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana, para sostener reuniones bilaterales con los jefes de las delegaciones internacionales que se encuentran en Lima para asistir a la toma de mando este martes 28 de julio.

En el marco de dichas citas, la mandataria electa se reunirá con el rey de España, Felipe VI, quien arribó al país esta mañana.

De acuerdo a las imágenes emitidas por TV Perú, Fujimori Higuchi llegó a Torre Tagle a las 3:48 p.m., luego de participar en una reunión con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en un conocido hotel de San Isidro.

Minutos antes, el rey de España llegó a la Cancillería caminando y acompañado de su comitiva oficial tras reunirse en Palacio de Gobierno con el saliente presidente José María Balcázar.

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