Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, saluda a los periodistas en el inicio de sus actividades este lunes 27 de julio | Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, saluda a los periodistas en el inicio de sus actividades este lunes 27 de julio | Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
Por Redacción EC

La presidenta electa Keiko Fujimori arribó en la tarde del lunes al Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana, para sostener reuniones bilaterales con los jefes de las delegaciones internacionales que se encuentran en Lima para asistir a la toma de mando este martes 28 de julio.