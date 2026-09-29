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Resumen

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Fujimori afirmó que, si la respuesta de la oposición en el Parlamento es negativa, “abriremos todos los caminos necesarios para enfrentar el flagelo de la delincuencia y la criminalidad”.(Foto: El Comercio)
Fujimori afirmó que, si la respuesta de la oposición en el Parlamento es negativa, “abriremos todos los caminos necesarios para enfrentar el flagelo de la delincuencia y la criminalidad”.(Foto: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El predictamen de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del Congreso, dirigida por Juntos por el Perú, que recomienda enviar al archivo el proyecto de solicitud de facultades legislativas, no ha caído bien en el gobierno de Keiko Fujimori. Y desde el Ejecutivo esperan que Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno, los otros integrantes de la oposición, moderen su discurso y opten por aprobar un texto que priorice la seguridad ciudadana y la atención al fenómeno de El Niño.

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