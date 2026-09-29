El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, acompañado de otros ministros, se reunió este martes con la bancada de Ahora Nación. Y a su salida, solo dijo que “más allá del dictamen que se ha presentado, nosotros seguiremos con el diálogo y seguiremos conversando”. Un día antes, había exhortado a la agrupación de Roberto Sánchez a superar las elecciones.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron a El Comercio que no tenían previsto que Juntos por el Perú “llegue al extremo” de buscar rechazar la totalidad de la solicitud de facultades y que ahora apuntan a que el predictamen en minoría que promueve Fuerza Popular y Renovación Popular pueda llegar al pleno.

Las mismas fuentes señalaron que existe fastidio al interior del Ejecutivo, porque “gran parte del problema” surgió, luego de las declaraciones que dieron senadores fujimoristas, entre ellos Martha Chávez, Carlos Mesía y Jacques Rodrich, en el sentido de que en la cámara alta del Congreso podían restituir las propuestas que en diputados no se aprueben.

“Eso fue el punto de quiebre y desde ahí no se pudo recuperar. Es un error por declaraciones”, manifestaron.

También refirieron que existe “una ausencia de peso político específico” en el oficialismo en la cámara baja, donde se ha dado una reacción tardía frente al predictamen de Juntos por el Perú.

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“Están poniendo a prueba nuestra paciencia”

Desde Chincha (Ica), donde supervisó obras de defensa ribereña en los ríos Chico y Matagente, la presidenta Fujimori sostuvo que la cámara de diputados del Congreso “está poniendo a prueba nuestra paciencia”, al remarcar que su gobierno presentó hace cuatro semanas una solicitud de facultades “y hasta ahora nada”.

“Hoy esperamos tener noticias positivas [...] Hemos escuchado al primer ministro de que se está poniendo a prueba su paciencia republicana, eso significa ser institucionalista, el tener respeto por la democracia no es un signo de debilidad. Estaremos atentos a lo que el Congreso determine, esperamos que estén a la altura de la problemática que enfrenta el país”, expresó.

Fujimori Higuchi refirió que su administración tomará “todas las medidas necesarias para enfrentar” al crimen organizado “nos otorguen o no las facultades”. “Todo dentro del marco democrático, aquí el único golpe que va a haber es el golpe contra la criminalidad organizada”, subrayó.

En declaraciones a la prensa, la jefa de Estado afirmó que, si la respuesta de la oposición en el Parlamento es negativa, “abriremos todos los caminos necesarios para enfrentar el flagelo de la delincuencia y la criminalidad”.

“Y que quede bien claro que esto se hará siempre en el marco de la Constitución. El único golpe que habrá será un golpe contra la criminalidad”, reiteró.

Agregó que el Ejecutivo requiere la delegación de facultades para “incorporar” a las Fuerzas Armadas a la labor de la Policía Nacional.

La ruta alternativa

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, calificó como “un acto político” la postura de Juntos por el Perú de sugerir el archivo de la totalidad del proyecto de delegación de facultades. Aunque señaló que existe “confianza” en el gobierno de que las demás bancadas no van a respaldar ese texto.

En comunicación con El Comercio, Álvarez dijo que “no se ha evaluado” y que “no se puede plantear una cuestión de confianza” en respaldo al pedido, porque la atribución de delegación le corresponde al Poder Legislativo.

“No, definitivamente no [se presentará una cuestión de confianza], porque políticamente sería inapropiado y constitucionalmente está de plano descartado”, explicó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Álvarez refirió que, en el supuesto en que la cámara baja archive el pedido de facultades, el gobierno buscará la aprobación de sus principales propuestas, a través de proyectos de ley. Y precisó que los decretos de urgencia solamente se pueden utilizar para temas de carácter económico y financiero, pero no, por ejemplo, para reformar el INPE ni para acelerar la construcción de penales.

“Se puede disponer de fondos, del financiamiento para nuevos penales, pero la construcción de una cárcel tiene todo un trámite a seguir y esto dura un año y medio para conseguir los permisos de cada una de las instancias locales y regionales”, complementó.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, dijo que el Ejecutivo sigue dialogando con las bancadas de la oposición y que, desde algunas, como Ahora Nación, les han dejado abierta la posibilidad de evaluar si respaldan o no la solicitud de facultades para legislar. “Vamos a seguir en esa misma línea”, expresó a este Diario.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Vinelli sostuvo que el gobierno todavía no ha definido “un plan B”, en caso la cámara de diputados concrete el rechazo de su proyecto. Y añadió que no se ha abordado en el Consejo de Ministros la presentación de una cuestión de confianza.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, señaló que Juntos por el Perú “le está dando la espalda al país” con el predictamen de la Comisión de Constitución.

“Confíanos en que, en el debate, este texto se cambie, porque una cosa es el predictamen que elabora un grupo político y otra lo que determina la comisión. Confío en que las otras bancadas entiendan que la mayoría del país espera que entreguen estas facultades para combatir el crimen”, indicó en comunicación con El Comercio.

En declaraciones a la prensa en el Parlamento, el titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, remarcó que, hasta el momento, el Congreso bicameral no ha producido una sola ley y que la delegación de facultades es un instrumento democrático que permite ahorrar tiempos.

“Con todo el respeto que se merecen las dos cámaras, en estos momentos no han podido producir ni una sola norma, porque así son los tiempos parlamentarios [...] El Perú necesita respuestas ahorita”, finalizó.

El punto de vista

La periodista Mabel Huertas, socia directora de 50 más 1, dijo que el gobierno pretende crear una narrativa, a fin de señalar al Congreso de no dejarle trabajar y trasladarle parte de la responsabilidad por el desborde de la criminalidad organizada.

“Lo cierto es que pueden hacer muchas cosas sin facultades, la ciudadanía necesita acción. El país no se puede detener por las facultades. Siento que el gobierno tiene una narrativa para decir ‘no me dejan avanzar’, que puede funcionar hasta cierto punto, pero ante la emergencia de El Niño y la seguridad, no puede ser una excusa”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, Huertas refirió que la administración de Fujimori puede dar señales, como una reforma de la Policía Nacional, darle mayores recursos para inteligencia e inversiones, y comenzar la construcción de nuevos penales, como lo había prometido en su campaña.

“Si pueden demostrar avances a la ciudadanía, el Congreso quedaría mal”, acotó.

El analista político Enrique Castillo opinó que no cree que el predictamen de la Comisión de Constitución de la cámara baja, bajo la dirección de Juntos por el Perú, vaya a tener respaldo de las otras bancadas de la oposición, que sí se habían mostrado de acuerdo en otorgar facultades al gobierno, pero solo en seguridad y El Niño.

“Es un gravísimo error de Juntos por el Perú que debe ser corregido con un dictamen en minoría”, manifestó.

En comunicación con este Diario, Castillo indicó que, en el supuesto negado de que el proyecto del gobierno sea enviado al archivo, al Ejecutivo solo le quedaría usar decretos de urgencia y presentar proyectos de ley.

También cuestionó la descoordinación que hubo en las diferentes instancias del gobierno, la bancada de Fuerza Popular y sus aliados.

“Hay una descoordinación entre diputados y senadores de Fuerza Popular, no hay una identificación plena de objetivos entre Fuerza Popular y Renovación Popular, y no hubo estrategia en el gobierno. Ellos iniciaron el diálogo con las bancadas tras presentar el texto y después que las comisiones lo analizaran. Usualmente, se socializa y se convence primero”, criticó.