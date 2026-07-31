El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, por su toma de posesión y reafirmó el compromiso de su país de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, comercio, inversión y preparación ante desastres, informó el Departamento de Estado mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la institución, Rubio transmitió su saludo durante una conversación telefónica sostenida con la mandataria el 30 de julio. En ese diálogo, el secretario de Estado expresó la disposición de Estados Unidos para estrechar los lazos con el Perú en los próximos años y ampliar la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional, así como promover el comercio, la inversión y la preparación frente a emergencias.

El secretario Rubio felicitó a la presidenta peruana Keiko Fujimori por su toma de posesión y reafirmó el compromiso de EE.UU. de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, comercio, inversión y preparación ante desastres. Más información: https://t.co/6HmL9u7MOB — USA en Español (@USAenEspanol) July 31, 2026

El pronunciamiento fue difundido este 31 de julio a través de una síntesis oficial del Departamento de Estado y atribuido al portavoz Tommy Pigott.

Asimismo, Rubio sostuvo que la toma de posesión de Keiko Fujimori aporta al Perú la estabilidad política que, según indicó, el país necesita. Añadió que una gobernanza estable resulta esencial para alcanzar mayores niveles de seguridad y crecimiento económico orientados a mejorar la calidad de vida de la población peruana.

El comunicado no brindó mayores detalles sobre otros temas abordados durante la conversación entre ambas autoridades, pero reiteró el interés de Estados Unidos en continuar fortaleciendo la relación bilateral con el Perú durante la nueva gestión presidencial.

VIDEO RECOMENDADO