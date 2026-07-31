EE.UU. ratifica apoyo al Perú tras conversación entre Marco Rubio y Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia del Perú)
EE.UU. ratifica apoyo al Perú tras conversación entre Marco Rubio y Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia del Perú)
Por Redacción EC

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, por su toma de posesión y reafirmó el compromiso de su país de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, comercio, inversión y preparación ante desastres, informó el Departamento de Estado mediante un comunicado oficial.

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