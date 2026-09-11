Keiko Fujimori dijo que no evalúan "por ahora" cambios ministeriales. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori dijo que no evalúan "por ahora" cambios ministeriales. (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori negó que estén evaluando “por ahora” hacer cambios en el gabinete ministerial liderado por Luis Galarreta. Sobre este último, aseguró que mantienen una comunicación fluida y que es un político con capacidad y experiencia.

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