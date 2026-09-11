La presidenta Keiko Fujimori negó que estén evaluando “por ahora” hacer cambios en el gabinete ministerial liderado por Luis Galarreta. Sobre este último, aseguró que mantienen una comunicación fluida y que es un político con capacidad y experiencia.

En declaraciones a Exitosa, la mandataria recordó que el Gobierno implementó una oficina dedicada a evaluar el cumplimiento de objetivos en diversos sectores del Ejecutivo porque lo ofrecieron en campaña. “No es porque yo esté descontenta del trabajo de él. Muy por el contrario, no hay político que tenga mayor capacidad y experiencia que Luis Galarreta. Cambios de ministros, no por ahora”.

La jefa de Estado destacó su agradecimiento a la labor de Luis Galarreta y el ministro de Economía, Elmer Cuba, por el diálogo que tienen con el Parlamento sobre el pedido de facultades legislativas.

“He leído que hay discrepancias. No, yo tengo un trabajo constante con el primer ministro, hablamos cinco veces al día”, aseguró.

Gobierno de Keiko Fujimori evalúa jefatura de Essalud

Desde la salida del último jefe de Essalud, Jaime Moreno, la institución permanece a la espera de un reemplazo desde el 9 de agosto. En medio de esta situación, Keiko Fujimori se refirió a una eventual reforma y señaló que el ministro de Trabajo, Juan Sheput, estaría considerando convocar a una doctora que anteriormente tuvo una responsabilidad durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra.

“En Essalud se está pensando en hacer una reforma. Sé que el ministro de trabajo está considerando convocar a una doctora que en su momento ha tenido una responsabilidad durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra”, indicó Fujimori.

La mandataria sostuvo que el hecho de haber trabajado durante una administración políticamente opuesta a Fuerza Popular no debería ser motivo para descartar a una persona de una eventual convocatoria.

“Yo no voy a descalificar a una persona porque ha trabajado en un gobierno adverso a nosotros, no. Creo que si hay una persona capaz, competente, con decisión firme, se le tiene que considerar”, afirmó, aunque no brindó ningún nombre específico.