La presidenta Keiko Fujimori aseguró este miércoles que su Gobierno no puede dar resultados en 15 días en materia de seguridad ciudadana y pidió paciencia en la estrategia que utilizará para devolver orden y tranquilidad al país.

“No podemos dar resultados en 15 días, por favor, les pido paciencia, pero, sobre todo, que confíen en este gobierno, porque este gobierno les devolverá el orden y la tranquilidad”, exclamó durante su participación en el Día del Bodeguero.

La mandataria reiteró que la prioridad de su gestión es “recuperar es el orden” y que la ciudadanía pueda “vivir en paz y sin miedo”.

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“Algunos críticos dicen que es parte de la misma estrategia, yo les digo: ‘no’. Hoy lo que ustedes van a ver es un gobierno absolutamente firme que lo primero que está haciendo es motivando y levantándole la moral a las instituciones que están en primera fila, a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas” , expresó.

Fujimori Higuchi indicó que lo segundo que se está viendo es un trabajo de coordinación, porque las instituciones públicas “no se hablaban”, había un “diálogo de sordos” y lo único que existía era críticas públicas entre ellas.

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“Lo tercero que hay es una estrategia donde se utiliza la inteligencia. No podemos dar resultados en 15 días, por favor, les pido paciencia, pero sobre todo que confíen en este gobierno que les devolverá el orden y la tranquilidad”, sentenció.

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En la actividad, realizada en el Hotel Sheraton, también participó el presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular); los ministros de la Producción, Juan Carlos Requejo; y del Interior, César Astudillo; así como parlamentarios.

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En su discurso, Torres se comprometió a impulsar medidas que contribuyan a su fortalecimiento y crecimiento. En tanto, Astudillo sostuvo que hay una disposición expresa de la mandataria para garantizar la seguridad de las bodegas.