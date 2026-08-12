La presidenta Keiko Fujimori participó en la ceremonia oficial por el Día del Bodeguero. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)
La presidenta Keiko Fujimori participó en la ceremonia oficial por el Día del Bodeguero. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori aseguró este miércoles que su Gobierno no puede dar resultados en 15 días en materia de seguridad ciudadana y pidió paciencia en la estrategia que utilizará para devolver orden y tranquilidad al país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.