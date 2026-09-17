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Resumen

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(Foto: El Comercio)
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Por Sebastian Ortiz Martínez

En medio de llamados de atención de la presidenta Keiko Fujimori a algunos integrantes del Consejo de Ministros por sus exabruptos públicos (primero fue Elmer Cuba y luego Ernesto Álvarez), el gobierno nombró este miércoles a los integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, entidad que ha reemplazado al Gabinete de Asesores de la referida oficina.

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