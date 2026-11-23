La presidenta de la república, Keiko Fujimori, participa en la entrega de 14 unidades de maquinaria pesada donadas por el Fondo General de Contravalor Perú-Japón, que permitirán fortalecer los trabajos de preparación y prevención frente al Fenómeno El Niño.

La actividad oficial se lleva a cabo en la planta de Komatsu, Pucusana, ubicada en el kilómetro 60 de la carretera Panamericana Sur, en la parcela “B” del Fundo Quipa.

La mandataria está acompañada del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el embajador de Japón en el Perú, Tsuyoshi Yamamoto; y representantes del Fondo General de Contravalor Perú-Japón y de la empresa Komatsu -Mitsui.

Se trata de la primera actividad oficial de Fujimori Higuchi luego de retornar de su viaje por China y Japón. En la nación oriental participó como “testigo de honor” en la ceremonia de suscripción de nueve acuerdos de cooperación entre ambos países.

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Uno de ellos está relacionado al Canje de Notas Perú-Japón relativo al Programa de Desarrollo Económico y Social.

Mediante este acuerdo, el Gobierno japonés otorgará al Perú una donación de 500 millones de yenes (aproximadamente US$3,129,000) para adquirir 15 camiones volquete y 15 drones de inspección destinados a la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

El equipamiento permitirá fortalecer las capacidades de la entidad para prevenir y mitigar los efectos de El Niño, gestionar los recursos hídricos y atender emergencias.

Como parte de su agenda en Japón, Keiko Fujimori también se reunió con el emperador Naruhito en el Palacio Imperial de Tokio y con la gobernadora de esa ciudad, Yuriko Koike.