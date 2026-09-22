La presidenta Keiko Fujimori participó en una reunión del Escudo de las Américas, coalición impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para fortalecer la cooperación entre países frente a las organizaciones criminales transnacionales.

Tras culminar el encuentro, realizado en Nueva York, tras un receso del debate de la Asamblea de las Naciones Unidas, Fujimori señaló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le pidió brindar unas palabras ante los participantes, debido a que el Perú es un nuevo integrante de esta iniciativa.

“ Acabamos de terminar una reunión en el Escudo de las Américas y el secretario Marco Rubio pidió que, como era miembro nuevo en el Escudo, pudiera dar unas palabras con la presencia del presidente Trump ”, declaró.

La mandataria indicó que durante su intervención destacó la disposición del Perú para participar en la iniciativa.

“Comenté que el Perú entra con entusiasmo, pero sobre todo determinación al Escudo de las Américas”, sostuvo.

Fujimori señaló que el Perú tiene experiencia en la lucha contra organizaciones terroristas y sostuvo que esa misma determinación será aplicada frente a las organizaciones criminales.

“Hemos tenido grupos terroristas y los pudimos derrotar y con esa misma determinación y decisión política es que vamos a enfrentar a estas organizaciones criminales”, afirmó.

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Keiko Fujimori, presidenta del Perú, sobre la llegada del Papa León XIV: 'Yo voy a recibirlo en Palacio de Gobierno'. 'Para la región de Lambayeque y Cajamarca acompañará el ministro de Justicia y Derechos Humanos y en toda la visita el encargado oficial es el canciller'… pic.twitter.com/6bo53nb1xC — Canal N (@canalN_) September 22, 2026

En ese contexto, resaltó la importancia de la coalición promovida por Trump y señaló que el carácter transnacional de estas organizaciones hace necesaria la coordinación entre los países.

“Por eso es tan importante esa coalición que se ha formado a iniciativa del presidente Trump”, agregó.

Finalmente, reafirmó la disposición del Perú a colaborar con los países que integran el Escudo de las Américas y a recibir el apoyo de esta coalición.

“Estamos dispuestos como peruanos a colaborar y, por supuesto, recibir el apoyo de esta coalición”, concluyó.