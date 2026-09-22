Keiko Fujimori en la Asamblea General de la ONU. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Keiko Fujimori en la Asamblea General de la ONU. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori participó en una reunión del Escudo de las Américas, coalición impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para fortalecer la cooperación entre países frente a las organizaciones criminales transnacionales.

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