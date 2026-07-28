Presidentes y jefes de Gobierno, así como altas autoridades gubernamentales y miembros de organismos internacionales, participaron este martes 28 de julio en la ceremonia de asunción de mando de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, que se llevó a cabo en la sede del Congreso de la República.

Entre los mandatarios presentes en la cita estuvieron el argentino Javier Milei, el boliviano Rodrigo Paz, el chileno José Antonio Kast, el paraguayo Santiago Peña y el uruguayo Yamandú Orsi.

Asimismo, el hondureño Nasry Asfura, el ecuatoriano Daniel Noboa y el panameño José Raúl Mulino, además del rey de España, Felipe VI.

Al acto oficial también asistieron representantes de los gobiernos de Aruba, Colombia, Corea, China, Estados Unidos, Japón y Marruecos.

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