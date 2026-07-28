Presidentes y jefes de Gobierno, así como altas autoridades gubernamentales y miembros de organismos internacionales, participaron este martes 28 de julio en la ceremonia de asunción de mando de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, que se llevó a cabo en la sede del Congreso de la República.
Presidentes y jefes de Gobierno, así como altas autoridades gubernamentales y miembros de organismos internacionales, participaron este martes 28 de julio en la ceremonia de asunción de mando de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, que se llevó a cabo en la sede del Congreso de la República.
Entre los mandatarios presentes en la cita estuvieron el argentino Javier Milei, el boliviano Rodrigo Paz, el chileno José Antonio Kast, el paraguayo Santiago Peña y el uruguayo Yamandú Orsi.
Asimismo, el hondureño Nasry Asfura, el ecuatoriano Daniel Noboa y el panameño José Raúl Mulino, además del rey de España, Felipe VI.
Al acto oficial también asistieron representantes de los gobiernos de Aruba, Colombia, Corea, China, Estados Unidos, Japón y Marruecos.
Revisa la galería de fotos que te presentamos en la parte superior de esta nota.
VIDEO RECOMENDADO
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más