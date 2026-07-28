Los presidentes y jefes de Gobierno invitados a la toma de mando participaron en la ceremonia con mucho respeto | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
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Presidentes en toma de mando de Keiko Fujimori
  • Los presidentes y jefes de Gobierno invitados a la toma de mando participaron en la ceremonia con mucho respeto | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
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    Los presidentes y jefes de Gobierno invitados a la toma de mando participaron en la ceremonia con mucho respeto | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

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    Los presidentes y jefes de Gobierno invitados a la toma de mando participaron en la ceremonia con mucho respeto | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

  • De izquierda a derecha: Santiago Peña, presidente de Paraguay; Felipe VI, rey de España y José Kast, presidente de Chile | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
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    De izquierda a derecha: Santiago Peña, presidente de Paraguay; Felipe VI, rey de España y José Kast, presidente de Chile | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

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    De izquierda a derecha: Santiago Peña, presidente de Paraguay; Felipe VI, rey de España y José Kast, presidente de Chile | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

  • Los mandatarios y jefes de Gobierno invitados fueron recibidos con honores en la sede del Parlamento peruano | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
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    Los mandatarios y jefes de Gobierno invitados fueron recibidos con honores en la sede del Parlamento peruano | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

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    Los mandatarios y jefes de Gobierno invitados fueron recibidos con honores en la sede del Parlamento peruano | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

  • El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también acudió a la toma de mando de Keiko Fujimori | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
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    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también acudió a la toma de mando de Keiko Fujimori | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

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    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también acudió a la toma de mando de Keiko Fujimori | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

  • Javier Milei, presidente de Argentina, asistió a la asunción de mando de Keiko Fujimori en el Congreso peruano | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
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    Javier Milei, presidente de Argentina, asistió a la asunción de mando de Keiko Fujimori en el Congreso peruano | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

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    Javier Milei, presidente de Argentina, asistió a la asunción de mando de Keiko Fujimori en el Congreso peruano | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Por Redacción EC

Presidentes y jefes de Gobierno, así como altas autoridades gubernamentales y miembros de organismos internacionales, participaron este martes 28 de julio en la ceremonia de asunción de mando de la presidenta peruana, Keiko Fujimori, que se llevó a cabo en la sede del Congreso de la República.