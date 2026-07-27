Como parte de las delegaciones oficiales que participarán en la ceremonia de transmisión de mando de la mandataria electa Keiko Fujimori, que se realizará este martes 28 de julio, diversos presidentes y jefes de Gobierno vienen llegando a nuestro país.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó a Lima y fue recibido por Lily Vásquez Dávila, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, así como por el embajador Roland Denegri, en representación de la Cancillería, y representantes de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, hizo lo mismo el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, quien llegó esta tarde al Grupo Aéreo N° 8, donde fue recibido por el ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján, y el embajador Roland Denegri.

Llegada del mandatario de Panamá, José Raúl Mulino. (Foto: Cancillería peruana)

Tras descender del avión que lo trajo al país, el mandatario panameño recibió los honores correspondientes a su alta investidura.

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En la mañana de este lunes 27 llegó a Lima el rey Felipe VI de España, quien encabeza la comitiva oficial española integrada también por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados.

Llegada del rey Felipe VI de España. (Foto: Cancillería peruana)

Un día antes, llegó al país la comitiva oficial de Estados Unidos, liderada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau.