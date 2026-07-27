El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es uno de los mandatarios que llegó a nuestro país para la transmisión de mando presidencial de Keiko Fujimori. (Foto: Cancillería peruana)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es uno de los mandatarios que llegó a nuestro país para la transmisión de mando presidencial de Keiko Fujimori. (Foto: Cancillería peruana)
Por Redacción EC

Como parte de las delegaciones oficiales que participarán en la ceremonia de transmisión de mando de la mandataria electa Keiko Fujimori, que se realizará este martes 28 de julio, diversos presidentes y jefes de Gobierno vienen llegando a nuestro país.

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