La presidenta electa Keiko Fujimori sostiene diversas reuniones bilaterales un día antes de la ceremonia de transmisión de mando, donde jurará para el periodo gubernamental 2026-2031.

Fujimori Higuchi sostuvo una reunión con el rey de España, Felipe VI, en la que reafirmaron los lazos de amistad entre ambos países, así como su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en beneficio entre Perú y España.

Horas antes la mandataria electa recibió al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, con quien abordó temas como seguridad ciudadana, la inversión, cooperación, innovación tecnológica y fortalecimiento de las instituciones.

Keiko Fujimori también sostuvo una reunión con el presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Sergio Díaz-Granados, y la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova.

Durante este encuentro, se abordaron sobre las oportunidades para impulsar una agenda de desarrollo orientada al crecimiento sostenible, la competitividad, la institucionalidad y la integración regional.

Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República este martes 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso de la República. Esta ceremonia marca el inicio oficial de su gestión como mandataria del Perú.

La sesión solemne se realizará a partir las 11:30 horas en el Palacio Legislativo, en la que se celebrará la transmisión del mando supremo de la nación a Fujimori Higuchi para el periodo 2026-2031.