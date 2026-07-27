La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo diversas reuniones bilaterales a un día de la transmisión de mando. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo diversas reuniones bilaterales a un día de la transmisión de mando. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta electa Keiko Fujimori sostiene diversas reuniones bilaterales un día antes de la ceremonia de transmisión de mando, donde jurará para el periodo gubernamental 2026-2031.

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