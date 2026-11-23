La presidenta Keiko Fujimori expresó su respaldo al canciller Carlos Espá y a todo su Gabinete Ministerial, ante la posibilidad de que el titular de Torre Tagle sea interpelado en el Congreso por las fallas técnicas durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas de Surco, el pasado 16 de noviembre.

“El canciller acudirá, me imagino hay una invitación y si es que se hace interpelación, también en ese espíritu democrático. Yo quiero expresar mi respaldo al canciller y a todo el gabinete”, enfatizó.

Durante la entrega de 14 unidades de maquinaria pesada donadas por el Fondo General de Contravalor Perú-Japón en Pucusana, la mandataria expresó sus disculpas a quienes se vieron afectadas por las fallas en los equipos de sonido y video.

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Fujimori Higuchi remarcó que el ministro de Relaciones Exteriores acudirá al Congreso de ser invitado y en caso de que se aprueba su interpelación, hará lo propio “en ese espíritu democrático”.

“En general toda la visita de Su Santidad el papa León XIV ha sido muy buena en todas las regiones. Efectivamente, en la última misa en Las Palmas ha habido algunas deficiencias. Yo también tengo que lamentar y expresar las disculpas a quienes se han visto afectadas”, expresó.

Aumento en su desaprobación según encuesta de Datum

De otro lado, la mandataria se pronunció sobre la última encuesta de Datum, que le otorga un 38% de aprobación y otro 55% de rechazo, y dijo que hay que tomarlas como “la foto del momento”.

“Las encuestas hay que tomarlas como la foto del momento. Hay que seguir en este esfuerzo de no solamente tener una mejor capacidad de gestión, seguimos en el esfuerzo de destrabar las obras, de recuperar el orden y de enfrentar el Fenómeno El Niño”, manifestó.

“Así que en ese esfuerzo vamos a seguir. Creo que hay que tomar las cosas con serenidad y con buen ánimo”, añadió.