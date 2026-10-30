La presidenta Keiko Fujimori ratificó su respaldo al primer ministro Luis Galarreta y descartó realizar cambios en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Durante una conferencia de prensa en El Salvador, la mandataria calificó de “simple chisme” las versiones sobre una eventual salida del jefe del Gabinete y aseguró que su confianza en él es “absoluta”.

Las declaraciones se dieron luego de su visita al Hospital Nacional Especializado Rosales, en El Salvador, donde fue consultada sobre los rumores de una posible modificación en el equipo ministerial.

“Quiero señalar que todo esto es un simple chisme. Mi confianza al primer ministro es absoluta” , manifestó Fujimori, quien rechazó la posibilidad de realizar cambios en la PCM.

Presidenta Keiko Fujimori: Mi confianza al primer ministro es absoluta. Rechazo y descarto un cambio de primer ministro Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/U0hE9ifH7Y — Canal N (@canalN_) October 30, 2026

Asimismo, se refirió a la participación de José Chlimper en el comité consultivo de la Presidencia y aclaró que no tiene previsto asumir un cargo ministerial. Al respecto, indicó que el propio Chlimper había descartado esa posibilidad durante una entrevista.

“ El mismo señor Chlimper ha salido en una entrevista a decir que él no tiene ninguna intención de ser ministro de Estado. Él es un simple colaborador que está ayudando en este comité consultivo de la presidencia”, sostuvo.

En esa línea, la mandataria explicó que su gobierno busca implementar una serie de oficinas orientadas a mejorar la gestión pública. Entre ellas, mencionó una oficina de unidad de cumplimiento para supervisar la ejecución de las obras, una de transformación digital, otra de comunicaciones y una destinada a reducir la burocracia en el país.

Fujimori señaló que algunas de estas iniciativas forman parte de las experiencias que su gobierno está recogiendo durante su visita a El Salvador.