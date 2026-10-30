Keiko Fujimori descarta salida de Luis Galarreta. (Foto: Captura de YT / TV Perú)
Keiko Fujimori descarta salida de Luis Galarreta. (Foto: Captura de YT / TV Perú)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori ratificó su respaldo al primer ministro Luis Galarreta y descartó realizar cambios en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Durante una conferencia de prensa en El Salvador, la mandataria calificó de “simple chisme” las versiones sobre una eventual salida del jefe del Gabinete y aseguró que su confianza en él es “absoluta”.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?