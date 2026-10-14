Ceremonia de ascenso excepcional por acción distinguida en el Patio de Honor de la División de Emergencia Lima Centro, en La Victoria. El acto contó con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y autoridades del sector Interior. (Foto: Cesar Bueno@photo.gec)
Ceremonia de ascenso excepcional por acción distinguida en el Patio de Honor de la División de Emergencia Lima Centro, en La Victoria. El acto contó con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y autoridades del sector Interior. (Foto: Cesar Bueno@photo.gec)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori ratificó su respaldo al ministro de Defensa, César Astudillo, y al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López, durante una ceremonia de ascenso de cinco suboficiales reconocidos por su destacada labor en la lucha contra la delincuencia.

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