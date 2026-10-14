Keiko Fujimori ratificó su respaldo al ministro de Defensa, César Astudillo, y al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López, durante una ceremonia de ascenso de cinco suboficiales reconocidos por su destacada labor en la lucha contra la delincuencia.

“ Mi mensaje final a la PNP, al comandante general de la Policía Nacional, Fredy López, al ministro César Astudillo, les expreso mi reconocimiento y total respaldo de parte de nuestro gobierno por su compromiso, su dedicación y gran valentía para lograr la seguridad en el Perú ”, manifestó.

Durante su intervención, Fujimori destacó la actuación de los cinco suboficiales, quienes enfrentaron situaciones de alto riesgo para proteger la vida de los ciudadanos, incluso poniendo en peligro su propia integridad.

Keiko Fujimori: La lucha contra la criminalidad no solo consiste en recuperar las calles, también es devolverle a los ciudadanos la confianza, la libertad y la esperanza de vivir sin miedo Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/SGhYgYo2pB — Canal N (@canalN_) October 14, 2026

“A estos suboficiales les agradezco profundamente en nombre del Perú y felicito este reconocimiento. Asuman con orgullo este nuevo grado con toda la responsabilidad que significa servir a su patria”, expresó.

Asimismo, señaló que la nueva estrategia de lucha contra la criminalidad apuesta por el trabajo de inteligencia. En ese contexto, mencionó la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para recuperar la seguridad y orden público, decisión que, según indicó, fue adoptada en el Consejo de Ministros.

La mandataria precisó que este grupo busca garantizar una coordinación permanente entre cinco ministros de Estado y que estará presidido por el primer ministro, Luis Galarreta.