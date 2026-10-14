Keiko Fujimori ratificó su respaldo al ministro de Defensa, César Astudillo, y al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López, durante una ceremonia de ascenso de cinco suboficiales reconocidos por su destacada labor en la lucha contra la delincuencia.
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