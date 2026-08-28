Keiko Fujimori exhortó al Congreso que apruebe el pedido de facultades legislativas. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori exhortó al Congreso que apruebe el pedido de facultades legislativas. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, rechazó los dichos que hizo el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sobre cómo la mandataria elevaría sus índices de aprobación si decide cerrar el Congreso, en el marco del debate del pedido de facultades legislativas.

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