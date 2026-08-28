La presidenta de la República, Keiko Fujimori, rechazó los dichos que hizo el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sobre cómo la mandataria elevaría sus índices de aprobación si decide cerrar el Congreso, en el marco del debate del pedido de facultades legislativas.

En declaraciones a la prensa durante una visita a Tacna, la mandataria fue consultada sobre las expresiones que tuvo el titular de la Defensoría del Pueblo, las cuales calificó como un “desliz”.

“Creo que es un desliza la afirmación hecha por el defensor del Pueblo. Yo rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”, aseveró.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el Ejecutivo tome medida si es que la Cámara de Diputados y las comisiones del Congreso rechazan el pedido de facultades, Fujimori dijo confiar en que habrá objetividad en el debate.

“Sabemos que el Congreso tiene mucha rutas para poder debatir y decidir sobre las facultades que estamos solicitando, pero yo apelo a la objetividad, al sentido común y a la gran demanda de los ciudadanos para que podamos ponernos a trabajar y poner al Estado a mayor velocidad”, acotó.

Keiko Fujimori, acompañada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, explicó que lo 66 puntos incluidos en los cuatro ejes de su pedido de facultades legislativas deberían ser tramitados con celeridad, serenidad y viendo las prioridades que requiere la ciudadanía.

“Yo creo que con las facultades legislativas que esperamos, que el Congreso no otorgue, vamos a poder ir a más velocidad”, insistió.

Gobierno de Keiko Fujimori aprueba pedido de facultades

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que solicita al Congreso la delegación de facultades por un plazo de 120 días calendario. El primer ministro, Luis Galarreta, informó que la iniciativa reúne un total de 66 pedidos específicos que provienen de diversos sectores del Poder Ejecutivo.

La propuesta gubernamental incluye reformas urgentes en materia de seguridad ciudadana, apoyo a la micro y pequeña empresa, y simplificación administrativa. El gabinete ministerial expresó su total disposición para dialogar con los legisladores con el fin de lograr la pronta aprobación del paquete legal.