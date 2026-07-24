Keiko Fujimori sostiene encuentro con representantes diplomáticos de Europa en San Isidro. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori sostiene encuentro con representantes diplomáticos de Europa en San Isidro. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió este viernes en su local partidario, ubicado en el distrito de San Isidro, a embajadores de diversos países europeos en el marco de una reunión protocolar tras los resultados de las elecciones generales.

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