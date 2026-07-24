La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió este viernes en su local partidario, ubicado en el distrito de San Isidro, a embajadores de diversos países europeos en el marco de una reunión protocolar tras los resultados de las elecciones generales.

Entre los representantes diplomáticos que participan en el encuentro figuran los embajadores de España, Países Bajos, Portugal, Alemania, República Checa, entre otros países europeos.

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Keiko Fujimori se reúne con embajadores de países europeos en su local partidario



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De acuerdo con la información proporcionada, la reunión contempla un primer encuentro de carácter breve para felicitar a Fujimori por haber ganado las elecciones generales y, además, dialogar sobre el fortalecimiento de los lazos que unen al Perú con estas naciones.

Tras la reunión privada, se espera que los embajadores ofrezcan un breve pronunciamiento ante la prensa.

Asimismo, para el resto de la jornada está previsto que Fujimori continúe con su agenda de reuniones, esta vez con autoridades locales provenientes del interior del país. Hasta el momento, no se han definido los nombres de los participantes, aunque se espera su llegada durante la tarde.