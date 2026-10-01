La presidenta Keiko Fujimori recibió cartas credenciales de embajadores de cinco países. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori recibió cartas credenciales de embajadores de cinco países. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, recibió este jueves 1 de octubre las cartas credenciales de los embajadores del Reino de Tailandia, Reino de Suecia, República de la India, República de Austria y República Checa.

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