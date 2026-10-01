La presidenta de la república, Keiko Fujimori, recibió este jueves 1 de octubre las cartas credenciales de los embajadores del Reino de Tailandia, Reino de Suecia, República de la India, República de Austria y República Checa.

La ceremonia se realizó en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, con participación del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

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Ante la jefa de Estado se acreditaron como embajadores Ek-on Khunacharoen, en representación de Tailandia; Johanna Teague, por Suecia; Sugandh Rajaram, por la India; Lydia Ladurner, por Austria; y Petr Mikyska, por la República Checa.

Tailandia

Perú mantiene relaciones diplomáticas con ese país desde hace más de seis décadas, vínculo que fue elevado al nivel de Asociación Estratégica en octubre de 2013 y que se sustenta en la complementariedad de sus economías, así como en su condición de puertas de entrada a América del Sur y el Sudeste Asiático, respectivamente.

Suecia

Los vínculos con el Perú se remontan al siglo XIX. Más de 40 empresas suecas operan en el país en distintos rubros y, durante 2025, el comercio bilateral alcanzó US$ 550 millones, con un crecimiento de 22 % frente al año anterior, mientras que las exportaciones peruanas sumaron US$ 200 millones.

India

En cuanto a la India, ambos países han consolidado durante los últimos 63 años una relación basada en principios compartidos, entre ellos la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el multilateralismo, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible.

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Asimismo, existe la voluntad de fortalecer los vínculos en los ámbitos tecnológico, de servicios, farmacéutico y económico-comercial, considerando la complementariedad de ambas economías y los desafíos comunes de la coyuntura global.

Austria

Sobre la relación con Austria, el Perú mantiene una estrecha amistad y cooperación, enriquecida por la histórica migración a Pozuzo y por 175 años de vínculos diplomáticos.

En el plano comercial, durante 2025 el intercambio totalizó US$ 128,9 millones. Austria fue el 56.º socio del Perú a nivel mundial y el 13.º dentro de la Unión Europea. Las exportaciones peruanas alcanzaron US$ 1,9 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 127,1 millones.

Austria se consolidó como el noveno inversor de la Unión Europea en el Perú, con una inversión extranjera directa acumulada de US$ 52,8 millones a diciembre de 2025, según ProInversión. Ese mismo año, más de 7 mil ciudadanos austriacos visitaron el país.

República Checa

Ambos países mantienen vínculos diplomáticos desde 1993. En materia económica, durante 2025 el comercio bilateral alcanzó US$ 90,4 millones, con exportaciones peruanas por US$ 4,6 millones e importaciones checas por US$ 85,8 millones. También se han identificado oportunidades de cooperación e inversión en infraestructura, servicios a la minería, energías renovables, agricultura y logística.