Keiko Fujimori recibe credenciales del JNE como presidenta electa del Perú
A partir de ese día, la mandataria electa sostiene reuniones con políticos y autoridades y mantiene coordinaciones con su equipo con miras a la designación de su primer gabinete, que debería jurar este 28 de julio, tras la ceremonia de transmisión de mando en el Parlamento.
Como se recuerda, el pasado 3 de julio el JNE proclamó los resultados de la segunda vuelta que dieron como ganadora a la fórmula de Fuerza Popular liderada por Keiko Fujimori.
Durante la sesión, que se realizará en el Gran Teatro Nacional, en el distrito limeño de San Borja, el JNE entregará también sus credenciales a Luis Galarreta (primer vicepresidente electo) y Miguel Torres (segundo vicepresidente electo).
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entrega este miércoles 15 de julio a Keiko Fujimori sus credenciales como presidenta de la República electa para el período 2026-2031.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entrega este miércoles 15 de julio a Keiko Fujimori sus credenciales como presidenta de la República electa para el período 2026-2031.