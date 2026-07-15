Por Redacción EC

Keiko Fujimori recibe credenciales del JNE como presidenta electa del Perú

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A partir de ese día, la mandataria electa sostiene reuniones con políticos y autoridades y mantiene coordinaciones con su equipo con miras a la designación de su primer gabinete, que debería jurar este 28 de julio, tras la ceremonia de transmisión de mando en el Parlamento.

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Como se recuerda, el pasado 3 de julio el JNE proclamó los resultados de la segunda vuelta que dieron como ganadora a la fórmula de Fuerza Popular liderada por Keiko Fujimori. 

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Durante la sesión, que se realizará en el Gran Teatro Nacional, en el distrito limeño de San Borja, el JNE entregará también sus credenciales a Luis Galarreta (primer vicepresidente electo) y Miguel Torres (segundo vicepresidente electo). 

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entrega este miércoles 15 de julio a Keiko Fujimori sus credenciales como presidenta de la República electa para el período 2026-2031.

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