La presidenta Keiko Fujimori acudió a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), donde recibió un reporte situacional de las operaciones y acciones militares que se desarrollan en diferentes zonas del territorio nacional.

Se trató de una reunión de trabajo en la que estuvieron presentes los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, además del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño.

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Briceño explicó el despliegue y las principales acciones que ejecutan los comandos operacionales y especiales, en el marco de las misiones constitucionales asignadas a las Fuerzas Armadas.

La exposición permitió presentar el panorama operacional del país y las acciones orientadas a garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial, así como participar en el orden interno conforme al marco legal vigente.

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Asimismo, contribuir al desarrollo nacional y participar en la gestión del riesgo de desastres y en la política exterior del Estado, los cinco roles estratégicos que orientan el accionar de las Fuerzas Armadas.

Como parte de la jornada, Keiko Fujimori y los ministros establecieron comunicación en línea con los comandantes responsables de las diferentes zonas de seguridad del país, quienes informaron las acciones que se encuentran en desarrollo en sus áreas de responsabilidad.