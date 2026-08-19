La mandataria Keiko Fujimori junto a sus ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. (Foto: Presidencia)
La mandataria Keiko Fujimori junto a sus ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori acudió a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), donde recibió un reporte situacional de las operaciones y acciones militares que se desarrollan en diferentes zonas del territorio nacional.

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