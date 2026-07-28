La presidenta Keiko Fujimori brindó su primer mensaje a la Nación tras jurar al cargo. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori brindó su primer mensaje a la Nación tras jurar al cargo. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

En su mensaje a la Nación tras jurar al cargo en el Congreso, la presidenta Keiko Fujimori afirmó que su gestión recibe “un país marcado por el abandono” y un “Estado debilitado por la improvisación” y sin objetivos nacionales.

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