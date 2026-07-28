En su mensaje a la Nación tras jurar al cargo en el Congreso, la presidenta Keiko Fujimori afirmó que su gestión recibe “un país marcado por el abandono” y un “Estado debilitado por la improvisación” y sin objetivos nacionales.

En su discurso, señaló que el diagnóstico del país en este momento es “complejo y doloroso”, pues existe un “Estado a la deriva por la carencia de una gestión estratégica que organice a las entidades detrás de dichos objetivos”.

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“El diagnóstico de nuestra patria en este momento es complejo y doloroso. Recibimos un país marcado por el abandono. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación, reflejada en la ausencia de una visión de país, que identifique los objetivos nacionales que demanda nuestro Perú”, expresó.

Manifestó que el Estado se encuentra a la deriva por la carencia de una gestión estratégica que organice a las entidades detrás de dichos objetivos y se encuentra “debilitado por la corrupción”.

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“Miles de obras paralizadas o mal ejecutadas. Un sistema de salud que llega tarde, o que nunca llega. Y un transporte caótico que les arrebata cada día, tiempo, oportunidades y no solo la calidad de vida a millones de peruanos, si no lamentablemente en muchos casos, también les arrebata la vida misma”, manifestó.

Detalló que según la Contraloría General de la República, solo durante el año 2023 el Estado perdió más de S/24 mil millones, equivalente a casi el 13 % del presupuesto público ejecutado.

“Diversos análisis estiman, además, que la ineficiencia en el gasto público supera los S/40 mil millones cada año. Estos recursos mal utilizados, son hospitales que no se construyeron, escuelas que no se terminaron, carreteras que nunca llegaron y oportunidades que les fueron arrebatadas a millones de peruanos”, aseveró.

“Ni un día más”

Finalmente, Fujimori Higuchi remarcó en su primer mensaje al país como presidenta de la república que su mandato durará cinco, hasta el 28 de julio del 2031.

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“He pronunciado el juramento más sagrado que puede asumir un ciudadano: defender la Constitución, proteger las libertades de nuestro pueblo y consagrar cada día de mi vida a la grandeza y bienestar del Perú”, acotó.

“Desde este 28 de julio del 2026 empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos cinco años, ni un día más. Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos sin excepción, pero sobre todo de quienes durante demasiado tiempo han permanecido al margen del crecimiento y del progreso del país”, sentenció.