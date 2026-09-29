La presidenta Keiko Fujimori respaldó al ministro del Interior, César Astudillo, ante la moción de censura en su contra que se debatirá este jueves 1 de octubre en la Cámara de Diputados.

En declaraciones a los periodistas desde Cañete, la mandataria dijo que si bien la “bancada más radical” que “obstruye todo” lo que venga del Gobierno, en clara alusión a Juntos por el Perú (JP), votará a favor de la moción, dijo esperar que el resto de grupos políticos priorice el “valor” del ministro.

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“Quiero expresar todo mi respaldo al ministro Astudillo, a un héroe nacional, a una persona que sabe perfectamente enfrentarse a un enemigo y yo creo, considero, que quizás la bancada más radical que obstruye todo lo que el Gobierno señala, y que es quien ha pedido la censura, pues votará contra él, pero el resto de grupos políticos yo espero que se priorice el valor que tiene el ministro Astudillo”, expresó.

Como se recuerda, la moción de censura fue presentada por las bancadas de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno bajo el argumento de que habría quedado acreditada su “manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”.

Fujimori Higuchi también destacó los cambios realizados en la Comandancia General de la Policía y en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así como la remoción del director del penal El Milagro, en la ciudad de Trujillo.

“Ha habido cambios ya importantes, cambios en la Comandancia General de la Policía, se han hecho cambios de los generales, ha habido cambio en la jefatura del Instituto (Nacional) Penitenciario, hoy se ha removido al director del penal El Milagro en Trujillo y además formamos parte de dos coaliciones internacionales: el Compromiso de Santiago y el Escudo de las Américas”, manifestó.

“Estas coaliciones nos permiten luchar contra la criminalidad que no respeta fronteras y que ya está dando resultados. Como ustedes han podido ver, hace pocos días se ha capturado a una banda internacional en Trujillo o hemos capturado al jefe de la organización criminal Los Pulpos en Bolivia”, agregó.

Finalmente, Keiko Fujimori insistió en que el Congreso de la República le otorgue facultades para legislar por 120 días, a fin de actuar “con más firmeza” contra el crimen en el país.

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“Acá lo que estamos esperando es que el Congreso de la República nos dé estas facultades para actuar con más firmeza contra el crimen”, sentenció.