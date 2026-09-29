La presidenta Keiko Fujimori se refirió a la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori se refirió a la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, César Astudillo. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori respaldó al ministro del Interior, César Astudillo, ante la moción de censura en su contra que se debatirá este jueves 1 de octubre en la Cámara de Diputados.

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