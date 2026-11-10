La presidenta Keiko Fujimori estuvo presente en el ensayo de la ceremonia de bienvenida del papa León XIV, que se realizó en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori estuvo presente en el ensayo de la ceremonia de bienvenida del papa León XIV, que se realizó en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori respondió a las críticas por su anunciado viaje al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) durante la visita del papa León XIV al Perú y dijo que si bien trató de “hacer malabares”, cambiar fechas y ajustar horarios, fue “imposible”.

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