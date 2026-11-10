La presidenta Keiko Fujimori respondió a las críticas por su anunciado viaje al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) durante la visita del papa León XIV al Perú y dijo que si bien trató de “hacer malabares”, cambiar fechas y ajustar horarios, fue “imposible”.

En declaraciones a los periodistas durante el ensayo de la ceremonia de bienvenida del papa León XIV, que se realizó en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, señaló que como mandataria tiene obligaciones de Estado que cumplir y una de ellas es su participación en el foro internacional.

Tras negar que su intención sea “desairar” al Santo Padre con su viaje, Fujimori Higuchi consideró “fundamental” su participación en el Foro APEC ante la proximidad del Fenómeno El Niño.

“He visto algunos de los cuestionamientos, jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe, creyente y practicante, pero en las circunstancias por las que estamos atravesando también en nuestro país, y con el Fenómeno El Niño, es fundamental participar de las reuniones de APEC en la que hay una reunión programada con el presidente Xi Jinping el 17”, expresó.

“Hemos tratado de hacer malabares, tratar de cambiar las fechas, los horarios y era imposible. Lo único que puedo decir es que estamos con mucha ilusión, el Papa va a ser recibido por todos los peruanos, mi corazón se queda en el Perú, pero como presidenta tengo obligaciones de Estado que cumplir y por supuesto que traeremos muchas donaciones para el país, para enfrentar el Fenómeno El Niño y seguir promoviendo el intercambio comercial y que lleguen más inversiones al Perú”, agregó.

Consultada sobre las críticas de la oposición por su anunciado viaje, Keiko Fujimori respondió: “Que no politicen una llegada tan hermosa, el papa León nos va a dar la bendición y es un momento de alegría, de unidad y de reconciliación para los peruanos”.

El papa León XIV aterrizará, aproximadamente, en Lima a las 5:30 p.m. del miércoles 11 de noviembre. Tras ello, recorrerá las calles de la capital hasta llegar a Palacio de Gobierno, donde se reunirá con Fujimori Higuchi.

León XIV visitará Chiclayo y Pimentel el viernes 13, el sábado 14 hará lo propio en Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca) y el domingo 14 tiene previsto viajar a Cusco y Pucallpa.

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El lunes 16, en su último día en el país, el Santo Padre dedicará un espacio a los sectores más vulnerables y presidirá una gran misa de despedida.