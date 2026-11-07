La presidenta de la República, Keiko Fujimori, envió un mensaje de saludo a Pedro Alliana por su asunción al cargo de presidente de Paraguay. La dirigente de Fuerza Popular difundió su pronunciamiento a través de la red X este 7 de noviembre.

En sus redes sociales, Fujimori manifestó su intención de mantener los lazos de amistad entre Perú y Paraguay. “Expreso mis mejores deseos de éxito al presidente Pedro Alliana, quien asume la conducción de la hermana República del Paraguay tras el proceso de sucesión constitucional”, indicó.

LEE TAMBIÉN: Lula da Silva le desea éxito a Pedro Alliana y se propone a trabajar con el nuevo presidente paraguayo

Expreso mis mejores deseos de éxito al presidente Pedro Alliana, quien asume la conducción de la hermana República del Paraguay tras el proceso de sucesión constitucional. Desde el Perú, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación que nos unen, así como nuestro firme compromiso con la democracia y la institucionalidad en la región. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 7, 2026

El pronunciamiento de la presidenta peruana ocurrió horas después de la ceremonia de juramentación en el Congreso en Asunción. Alliana juró al cargo ante los legisladores para completar el periodo de gobierno hasta agosto del 2028.

Destitución de Santiago Peña

El Senado de Paraguay aprobó la destitución de Santiago Peña del cargo de presidente con la votación de 44 legisladores. El pleno del Congreso tomó la decisión tras rechazar el pedido de prórroga que solicitó la defensa del exmandatario y su video anunciado su intención de renunciar al puesto.

Esto luego que la policía paraguaya ejecutara la detención de Peña en su residencia por orden de la Fiscalía en el marco de las investigaciones por la caída de Ueno Bank. Las autoridades del Ministerio Público investigan al exjefe de Estado por delitos de corrupción y lesión de confianza en el manejo de fondos de la entidad. El Ministerio Público citó al exmandatario a la sede de la Unidad Especializada de Delitos Económicos para responder por el caso.