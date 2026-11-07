Keiko Fujimori saludó a Pedro Alliana tras su asunción en reemplazo de Santiago Peña en Paraguay. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Keiko Fujimori saludó a Pedro Alliana tras su asunción en reemplazo de Santiago Peña en Paraguay. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, envió un mensaje de saludo a Pedro Alliana por su asunción al cargo de presidente de Paraguay. La dirigente de Fuerza Popular difundió su pronunciamiento a través de la red X este 7 de noviembre.

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