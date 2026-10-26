La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre la próxima llegada del papa León XIV al Perú. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre la próxima llegada del papa León XIV al Perú. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori saludó la confirmación del viaje del papa León XIV al Perú, en noviembre próximo, y dijo que nuestro país lo espera “con los brazos y corazones abiertos”.

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