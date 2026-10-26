La presidenta Keiko Fujimori saludó la confirmación del viaje del papa León XIV al Perú, en noviembre próximo, y dijo que nuestro país lo espera “con los brazos y corazones abiertos”.

A través de su cuenta oficial en “X” (antes Twitter), la mandataria señaló que el pueblo peruano también recibe “con profunda alegría” las buenas noticias sobre la recuperación del sumo pontífice.

“El pueblo peruano recibe con profunda alegría la confirmación de la próxima visita del Santo Padre al Perú y las buenas noticias sobre su recuperación”, expresó.

“Lo esperamos con los brazos y corazones abiertos, con el cariño de un pueblo que lo quiere y que se prepara para recibirlo con mucha fe”, agregó en la red social.

El pueblo peruano recibe con profunda alegría la confirmación de la próxima visita del Santo Padre al Perú y las buenas noticias sobre su recuperación. Lo esperamos con los brazos y corazones abiertos, con el cariño de un pueblo que lo quiere y que se prepara para recibirlo con mucha fe. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

Como se recuerda, el Vaticano confirmó este lunes que León XIV viajará como estaba previsto a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, tras haber sido operado de un cáncer de pulmón y de que se le extirpara el lóbulo inferior de su pulmón derecho.

“El Santo Padre espera con gran alegría y entusiasmo este viaje, que ofrecerá oportunidades para fortalecer los vínculos de comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de las naciones de Uruguay, Argentina y Perú, encontrando con su fe y compartiendo la esperanza y la paz que Cristo trae a nuestro mundo”, indica el comunicado de la Santa Sede.

MIRA AQUÍ: Keiko Fujimori felicita a Lula da Silva tras ganar la segunda vuelta en las elecciones en Brasil

La situación clínica actual del pontífice, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados confirman que “no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”.

León XIV fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

En esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y en el que está previsto también un viaje en helicóptero.